Previo a dar inicio la huelga nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Claudia Sheinbaum reveló la existencia de un diálogo entre el magisterio, la SEP y Segob.

En su conferencia matutina, Sheinbaum informó que hasta el día de ayer, la sección 22 de Oaxaca, de la CNTE, tuvo un acercamiento con las dependencias dirigidas por Mario Delgado y Rosa Icela Rodríguez, de 53 y 66 años de edad respectivamente.

No obstante, se espera que este lunes 1 de junio se amplié la discusión con docentes de otros estados.

“Hay pláticas con la Segob y SEP. Hasta el día de ayer estaba la Sección 22 de Oaxaca. La mayor parte se quedó en Oaxaca y solo unos maestros aquí en la ciudad. Hoy vienen otros maestros de la CNTE, de otros estados de la República” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum confía en llegar a un acuerdo con la CNTE

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo reitera, se busca llegar a un acuerdo con la CNTE. Se cumplirán sus demandas siempre y cuando sean viables y el presupuesto lo permita.

“Con diálogo vamos a tratar de atender los problemas que sean factibles atender. Hay algunas demandas que el presupuesto no lo permite” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

En cuanto a la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, Sheinbaum, de 63 años de edad, adelanta que será revisada a profundidad a inicios de 2027.

Esto se debe a que la reforma no fue diseñada para mejorar el conocimiento y rendimiento de los docentes sino es una forma de castigo, razón por que el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo algunas modificaciones.

“Permitió que casi un millón de maestros tuvieran plazas, se quedaron algunas cuestiones de evaluaciones, algunas buenas“ Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

No obstante, al no ser eliminada en su totalidad, el magisterio solicita condiciones mixtas para la toma de plazas.

“Las plazas eran para amigos, primos, se llegaron a vender plazas” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Con el objetivo de solucionar estos problemas, se consultará directamente con los maestros y se profundizará en el tema a principios del próximo año.

Continúan las clases pese a huelga nacional de la CNTE

Aunque la huelga nacional de la CNTE inició este 1 de junio de 2026, las clases continúan.

“La mayoría de los maestros están en clases, están en las escuelas” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Sheinbaum deja claro que las clases no se verán interrumpidas, éstas concluirán el 15 de julio o cuando la institución educativa lo indique.

En cuanto a la huelga nacional de la CNTE, la mandataria federal pide “esperar el buen desempeño de Rosa Icela y Mario Delgado”.