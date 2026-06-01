El segundo informe de Claudia Sheinbaum tras haber ganado las elecciones en 2024, se vivió en prácticamente todo México con las transmisión masiva de su mensaje.

Las reuniones masivas se vivieron en 30 estados del país y la CDMX, a excepción de Coahuila, donde hay un proceso vigente de elecciones 2026 para renovar todo el Congreso local.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum destacó logros económicos, el impacto de los programas sociales, así como la defensa de la soberanía y los intentos injerencistas en México de oficinas del gobierno en Estados Unidos.

Estados apoyan a Claudia Sheinbaum a pesar de calor y lluvias

En los estados del país se vieron concentraciones masivas tanto en plazas públicas como en auditorios a pesar de las lluvias o el calor.

En Yucatán cambiaron la sede del Parque de la Paz al Centro de Convenciones Siglo XXI debido a la posibilidad de fuertes lluvias para este día 31 de mayo.

¡Que viva México y que viva el pueblo de Yucatán! pic.twitter.com/JOMHOCKz6B — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 31, 2026

En el caso de Sinaloa, la trasmisión se hizo en la Plaza Cívica del Palacio de Gobierno, la cual estuvo vigilada con presencia del Grupo Interinstitucional, Protección Civil y cuerpos de auxilio.

Cabe recordar que desde el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo referencia a intenciones injerencistas de oficinas del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la ultraderecha para intervenir en las elecciones 2027.

Y es que dijo que los señalamientos contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tiene intenciones electorales, debido a las elecciones 2026 en Estados Unidos.

En Veracruz se vio una concentración justo en el Puerto y otras abiertas a pesar del fuerte calor se registraron en Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Chiapas. En el resto de estados morneistas se vieron concentraciones en auditorios o bajo toldos.

Mi amor al pueblo de Veracruz, seguiremos avanzando y defendiendo la soberanía nacional. ¡Gracias! pic.twitter.com/0SW3BI755z — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 31, 2026

Estados de oposición registran concentraciones por segundo informe de Sheinbaum

Estados de la oposición también dijeron presente con actos públicos en el segundo informe de Claudia Sheinbaum tanto abiertos como en auditorios en: