Se dieron a conocer los resultados de la necropsia practicada en Tlaxcala a Blanca Adriana Vázquez, la mujer que ingresó a una clínica en Puebla para realizarse un tratamiento estético que la condujo a la muerte.

De acuerdo con reportes, Blanca Adriana Vázquez, de 37 años de edad, murió por un paro cardiorrespiratorio relacionado con una depresión del sistema nervioso central, derivada del uso excesivo de anestésicos o sedantes.

Es decir, la presunta doctora, Diana Palafox, administró sobrada anestesia a la mujer y madre de dos hijos.

Presuntos responsables de la muerte de Blanca Adriana Vázquez, continúan prófugos

Hasta el día de hoy, Diana Palafox, la presunta doctora que atendió a Blanca Adriana Vázquez, al igual que su hijo y su asistente, continúan prófugos.

A los tres se les relaciona con la muerte de Blanca Adriana Vázquez, quien el pasado 18 de mayo acudió a la clínica Detox para una valoración médica, pero optó por realizarse una liposucción ese mismo día.

La mujer iba acompañada de su esposo, quien tuvo que ausentarse porque la doctora le pidió conseguir una faja especial.

Blanca Adriana Vázquez Montiel, desapareció tras ingresar a una clínica en Puebla (@soyluisgabriel1 / X)

Al regresar, el hombre se encontró con la clínica cerrada por lo que contactó a sus hijos para preguntarles si su madre había regresado a casa, al escuchar que no fue así llamó al 911.

Por las videocámaras al interior del lugar se descubrió que la doctora, su hijo y su asistente, sacaron a Blanca Adriana del lugar en un vehículo.

Tres días de reportar su desaparición, Fiscalía de Tlaxcala informó sobre la localización de un cuerpo sin vida dentro de una zanja en el municipio de Altzayanca.

El 21 de mayo, se confirmó la muerte de Blanca Adriana. Fiscalía de Puebla solicitó la colaboración para dar con el paradero de los presuntos responsables.