La audiencia de Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa en Nueva York donde se le imputa una relación con el Cártel de Sinaloa, concluyó en 20 minutos.

De acuerdo con Jesús García, el ex secretario, quien se entregó de manera voluntaria a las autoridades de Estados Unidos, entró a la sala de la Corte de Nueva York encadenado de pies y manos.

Tras la primera audiencia, la jueza encargada de su caso, Katherine Polk Failla, aseguró que hay evidencia “abundante” contra el acusado y programó su próxima comparecencia para el 4 de agosto.

Gerardo Mérida Sánchez tendrá nueva audiencia el 4 de agosto; hay evidencia “abundante”

Este lunes 1 de junio se celebró la primera audiencia de Gerardo Mérida Sánchez en la Corte de Nueva York con una duración de sólo 20 minutos que, de acuerdo con los informes, se realizó para establecer el periodo de juicio expedito sin violar la ley.

Asimismo, se estableció como nueva fecha de audiencia el próximo martes 4 de agosto, donde se presentarán mociones sobre la evidencia que, a decir de la jueza es “abundante”.

Por su parte, la defensa del ex secretario de seguridad aseguró estar de acuerdo con el camino de juicio; podrían negociar un acuerdo de cooperación tras declararse culpable.

Cabe señalar que Gerardo Mérida Sánchez es señalado por el gobierno estadounidense de: