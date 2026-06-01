Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, pide a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volver a la mesa de diálogo por el bien de los estudiantes.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Rosa Icela Rodríguez reiteró el llamado a la CNTE para privilegiar el diálogo constructivo.

Rosa Icela Rodríguez pide a la CNTE retomar el diálogo para no afectar a los estudiantes

Rosa Icela Rodríguez enfatizó la importancia de utilizar mesas de negociación para resolver conflictos laborales con la CNTE y alcanzar beneficios mutuos.

Rosa Icela pide a la CNTE volver a la mesa de diálogo por el bien de los estudiantes (@rosaicela_ / X )

La secretaria de Gobernación puntualizó que el objetivo principal de esta invitación es garantizar el acceso a la enseñanza para la población estudiantil, evitando interrupciones en su formación académica.

Mediante este pronunciamiento, Rosa Icela Rodríguez busca priorizar la estabilidad escolar y encontrar soluciones mediante el consenso político, evitando que las disputas afecten su formación.

Rosa Icela Rodríguez ha hecho un llamado a la organización para privilegiar la “mesa de construcción de acuerdos”.

Esta postura de Rosa Icela Rodríguez refleja un esfuerzo por equilibrar las demandas sindicales con el bienestar de la niñez y la juventud mexicana.

Rosa Icela Rodríguez hace un llamado al diálogo ante la marcha de la CNTE

El mensaje de Rosa Icela Rodríguez se dio luego de las acciones de la CNTE de este 1 de julio.

El magisterio convocó a iniciar una huelga nacional, lo que derivó en el arranque de manifestaciones en la CDMX.

Este lunes la CNTE realizó una movilización que partió desde el Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo.

Aunque la movilización comenzó de forma pacífica, un grupo de presuntos miembros del movimiento magisterial llevó a cabo actos vandálicos al llegar a la Torre del Bienestar en Paseo de la Reforma.

Personas armadas con tubos, palos y otros objetos rompieron los vidrios del edificio de la Torre del Bienestar, estas acciones impidieron que la ciudadanía pudiera realizar sus trámites en dicho lugar.

Ante estos hechos, el gobierno de México ha reiterado su postura de resolver el conflicto mediante el diálogo.