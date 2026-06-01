La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la supuesta molestia que tiene, según Vicente Fox, por la movilización que hubo en Chihuahua en apoyo a la gobernadora del estado.

Entre risas, la presidenta aclaró a Vicente Fox que la movilización de Chihuahua ni siquiera es comparable con la convocatoria que tuvo Morena, sólo en Ciudad Juárez para escuchar su discurso.

Esto luego de que Vicente Fox asegurara que Claudia Sheinbaum está “ardida” por el apoyo de los panistas a Maru Campos y la presencia de dos expresidentes.

Sheinbaum señala que movimiento del PAN no se compara con convocatoria de Morena en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum no pudo evitar reirse ante los señalamientos de Vicente Fox sobre su supuesta molestia por el evento del fin de semana en apoyo a Maru Campos en Chihuahua.

Claudia Sheinbaum señaló que las imágenes del evento del PAN, en el que estuvieron presentes Vicente Fox y Felipe Calderón, son de un lugar cerrado, donde no se puede ver si el espacio se llenó o no.

Sin embargo, alrededor de 40 mil personas se concentraron en Ciudad Juárez, Chihuahua, para escuchar el informe a 2 años de su triunfo electoral que se transmitió desde el Monumento a la Revolución.

“Es en un lugar cerrado, ni siquiera se alcanza a ver cuánta gente había, en Ciudad Juárez ayer fueron 40 mil personas” Claudia Sheinbaum

Fox asegura que Sheinbaum está “ardida” por el apoyo en Chihuahua a Maru Campos

En entrevista para Azucena Uresti, Vicente Fox aseguró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum está “muy ardida” por el apoyo a Maru Campos en Chihuahua.

De acuerdo con el expresidente, a Claudia Sheinbaum le molesta que él y Felipe Calderón se pronunciaran por la defensa de la gobernadora y “estar siempre” de su lado.