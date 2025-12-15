El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas afirma que la CATEM sí tuvo relación con “el Limones” y pide que se llegue hasta las últimas consecuencias.

Edgar ´N´ alías ‘El Limones’, vinculado con Pedro Haces Barba, fue detenido por su presunta vinculación con el grupo criminal de Los Cabrera Sanabria que extorsionaba a comerciantes, productores y transportistas en La Laguna.

Manolo Jiménez confirma que la CATEM sí tuvo relación con “el Limones”

En entrevista con Milenio, Manolo Jiménez Salinas afirmó que no hay duda de la relación entre “el Limones” y el CATEM en Durango.

Pues era conocido que Edgar ‘N’ alías “El Limones” se identificaba como el secretario de la organización.

“Así es. Pues el que eh el que esa información es completamente pues real, ¿no? Lo que comentó mi homólogo de Durango y bueno, no hay no hay duda de que este supuesto del delincuente que ya está detenido, alias ‘el Limones’ es el secretario de organización de la CATEM” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Manolo Jiménez Salinas relación que también es claro el vínculo de “el Limones” con su dirigencia nacional, pues son varias las fotografías que muestran su cercanía.

“Eso es un tema que todo el mundo lo conoce. También algo que todos saben o sabemos es que pues había relación con su dirigencia nacional porque hay fotos, videos, reuniones oficiales, extraoficiales” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Para Manolo Jiménez Salinas solo falta investigar si la dirigencia nacional se encontraba enterado de las acciones que se hacían en la CATEM en Durango y no si habría un vínculo, pues eso es claro que sí.

“Aquí lo que lo que hay que investigar y hay que definir y que ya está en la cancha federal es si había conocimiento por parte de la dirigencia nacional en torno a las acciones que se hacían por parte de la CATEM Durango” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Manolo Jiménez Salinas destacó que no solo es ‘el Limones’ y es que hay más integrantes de la CATEM en Durango que son investigados por su probable participación en diferentes delitos.

“De este personaje ‘el Limones’ y bueno, de algunos otros más que forman parte de la CATEM en Durango y que bueno, hoy son pues bueno, ya hay detenidos y son investigados por estos por estos delitos” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Durante su conversación, Manolo Jiménez Salinas señaló que no solo son dos gobernadores los que saben de la relación de la CATEM con “el Limones”, pues era algo que se conocía donde se llevaban a cabo los delitos.

“No solamente somos nosotros, son todos los comerciantes, empresarios, las cámaras empresariales, eh la ciudadanía de la laguna, principalmente de la parte de Gómez Palacio, Durango, que es donde se llevaban a cabo este tipo de pues de delitos” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Manolo Jiménez Salinas puntualizó que en este caso se debe ser claro y se sabe que “el Limones” tenía relación con la CATEM y la dirigencia nacional.

Cree que la dirigencia nacional no se puede deslindar, pues hay varias fotos y videos que prueban lo contrario.

“Aquí hay que ser muy prácticos y hay que decir las cosas como son. O sea, eh ya lo ya lo comenté yo hace unos minutos, era parte era integrante de la CATEM, sí este Limones era el secretario de organización y luego lo conocían de parte de la dirigencia nacional también porque hay muchas evidencias, fotos, videos y bueno, pues ahí yo creo que la dirigencia nacional tiene que asumir este no puede deslindarse, no puede decir que no eran parte de este sindicato” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Para Manolo Jiménez Salinas lo único que queda por determinar es si había complicidad.

“Lo único que está eh este ahora sí que veremos si está posiblemente con una investigación más adelante es definir si había complicidad” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la conferencia de prensa donde anunciaron la detención de "El Limones". (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Manolo Jiménez Salinas confirma que la Fiscalía de Coahuila tenía una orden de aprehensión contra ‘el Limones’

Manolo Jiménez Salinas confirmó que la Fiscalía de Coahuila también está trabajando con el gobierno federal por el caso de extorsiones ejecutadas por personas que se ostentaban como miembros de CATEM.

“Sí, nosotros hemos trabajado muy coordinadamente con en el gobierno federal, específicamente con el Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. En este tema hemos compartido y bueno y en muchos otros, hemos venido compartiendo mucha información” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

El gobernador de Coahuila resaltó que ellos ya se encontraban buscando al ‘Limones’ y parte de su detención fue por el operativo que ya se hacía en el estado.

“Parte del expediente y el operativo que se lleva a cabo en torno a este presunto delincuente Limones lleva una orden de aprensión del gobierno del estado de Coahuila. O sea, nosotros andábamos buscando a este personaje que bueno, ya no tiene meses sin pisar nuestro estado” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Manolo Jiménez Salinas destacó que ya se tenían denuncias sobre las extorsiones, sobre todo porque es una zona en la que se comparten muchas cosas.

“Fue precisamente en torno a denuncias sobre extorsiones que se llevaban a cabo principalmente en la parte de Gómez Palacio. Y nada más que aquí el tema es que pues es una región muy que compartimos muchas cosas. Entonces, los empresarios, los comerciantes, los rancheros, los ganaderos, los agricultores, pues tienen propiedades tanto en la parte de Coahuila como en la parte de Durango” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

En ese sentido, Manolo Jiménez Salinas destacó que ya se tenía información y por eso se ejecutó una orden de aprehensión en contra de ‘el Limones’.

“Entonces haz cuenta que es una sola zona conurbada y sí, efectivamente teníamos información y teníamos pues esta orden de aprensión que hoy forma parte de los expedientes con los cuales se llevó a cabo el operativo” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Aunque tenían información sobre las extorsiones, este grupo actuaba principalmente en Durango.

“Digamos que el 98% de los delitos denunciados son en la parte de Gómez, que es de donde pues desde donde operaban y bueno, estamos hablando de la CATEM de Durango que pues bueno, ellos son ellos operaban principalmente en el municipio de Gómez Palacio” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Golpe a Los Cabrera: cae Edgar “N”, ligado a extorsiones en Durango. (Cortesía )

Manolo Jiménez cree que la detención de “el Limones” solo es el inicio de una serie de investigaciones que se deben llevar a cabo

Tras la detención de ‘el Limones’, Manolo Jiménez Salinas recalcó que es importante seguir trabajando pues no es el único que actuaba en esta organización.

“Así es. De hecho, en mi intervención ahí en Palacio Nacional con la presidenta en la reunión nacional de seguridad, de entrada hubo un agradecimiento por este operativo que se hizo en conjunto, pero también mencionamos que es muy importante continuar siendo implacables contra los malandrines, contra los pequeños, medianos y grandes” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Manolo Jiménez Salinas dejó en claro que la detención de ‘el Limones’ solo es el inicio de muchos temas que se deben de investigar.

“Yo pienso que la detención de ‘el Limones’ es el inicio de muchos temas que por supuesto no puedo comentar porque pues son parte de las investigaciones de la fiscalía tanto local como la nacional” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

El gobernador de Coahuila se encuentra seguro que la habrá muchas líneas de investigación que podría traer más detenciones.

“Hoy el Secretario, nuestro amigo Omar García Harfuch, comentó en una rueda de prensa que se están llevando a cabo investigaciones y bueno, que por ahora están concentrados ciertas investigaciones, pero este tipo de detenciones traen muchas líneas de investigación” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Manolo Jiménez Salinas confirmó que hay más denuncias y desde el gobierno de Coahuila seguirán trabajando para esclarecer el caso y brindarle seguridad a los pobladores.

“Entonces yo estoy este seguro que pues habrá más responsables, hay más denuncias y bueno, nosotros le vamos a entrar con todo, como siempre lo hemos hecho, con una gran coordinación, con todas las instituciones de seguridad, pero sobre todo con mucha voluntad de entrarle al tema de seguridad, porque es el tema más importante para las y los coahuilenses” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Al ser cuestionado sobre la utilización de estas organizaciones sindicales como una pachada para cometer delitos, el gobernador confirmó que se debe de investigar.

Manolo Jiménez Salinas resaltó que se debe investigar sobre este modo operandi y las personas u organizaciones que puedan estar involucradas.

“Pues esta es una situación profunda, como lo comentaba, yo pienso que esta detención es el inicio de las líneas de investigación en torno pues a un modo operandi, de una organización o de varias organizaciones donde pueden estar entrelazadas tanto organizaciones criminales como sindicatos como otro tipo de grupos” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Destacó que como parte del gobierno de Coahuila seguirán trabajando para defender a la población.

“Entonces, de nuestra parte, como lo hemos comentado siempre, hay una discusión total de trabajar en equipo, de coordinarnos en los temas de seguridad a quienes gobernamos nos toca defender a la gente porque no se vale que municipios o pueblos de 50, de 100,000 gentes, pues estén sufriendo o las traigan asoleadas seis, siete pelados” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Manolo Jiménez Salinas resaltó que en Coahuila se ha trabajo en temas de seguridad y así los seguirán haciendo.

“Para eso estamos las autoridades y por eso aquí en Coahuila actuamos con mucha contundencia. Hoy somos el segundo estado más seguro del país, el estado más seguro del norte y bueno, en gran parte se debe a nuestro modelo de seguridad donde trabajamos con prevención, proximidad, inteligencia, fuerza, coordinados y con mucha voluntad” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Para Manolo Jiménez Salinas está claro que ‘el Limones’ era de la CATEM en Durango y la diligencia nacional tenía conocimiento de él.

“Ya tenemos algo que es muy claro, que es el supuesto delincuente alias Limones es de la CATEM. Sí. Número uno, o sea, es el secretario de organización de la CATEM en Durango. Número dos, la dirigencia nacional sabía de ellos, conoce tanto a este que era el secretario de organización como al secretario general. Los conoce, saben quiénes son, están en reuniones con fotos, videos, campañas, etc” Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Ahora solo faltaría investigar si hubo complicidad o no por parte de la diligencia nacional.

“Aquí lo que es importante y bueno, es un tema que trae creo yo que es la Fiscalía General de la República, es investigar si hay complicidad. Eso yo creo que es lo es lo que sigue. Lo otro ya está muy claro, o sea, no se puede defender lo indefendible, no se puede negar que era parte de CATEM porque sí lo es. Aquí lo que hay que definir es si existe la complicidad o no. Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila