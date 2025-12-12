El diputado federal por Morena, Ricardo Monreal, salió en defensa de Pedro Haces en medio de los señalamientos sobre los supuestos vínculos de “el Limones” con la CATEM, organización que preside.

“Pedro Haces es un hombre honesto desde mi punto de vista. Es un líder que ha venido desde abajo” Ricardo Monreal

En opinión de Ricardo Monreal, el diputado Pedro Haces es un hombre que cuida de su organización y que se ha ganado su confianza, así como de las personas que pertenecen al sindicato.

Recién el 10 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Edgar “el Limones” había sido detenido por el delito de extorsión a ganaderos y por pertenecer al grupo criminal de Los Cabrera.

🚨El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, mencionó que Pedro Haces: “Es un dirigente bueno que cuida a su organización… le creo a Pedro”.



Esto tras la presión al líder de la CATEM por sus presuntos vínculos con "El Limones", capturado e identificado…

“Yo le creo a Pedro Haces”: Ricardo Monreal respalda a diputado por supuestos vínculos con “el Limones”

Sobre las especulaciones que vinculan al extorsionador Edgar “el Limones” con Pedro Haces, el diputado Ricardo Monreal mostró su respaldo al diputado e incluso sentenció: “yo le creo”.

Asimismo, defendió que Pedro Haces ha sido un buen legislador en la Cámara de Diputados a pesar de las acusaciones, aunque dijo desconocer si Haces es o no un militante de Morena.

“Yo me retrato y me tomo fotografías ahorita que salía a la explanada, no sé, unas cien. Pero no conozco a noventa y nueve y no sé si puedan ser mañana presuntos responsables de un delito. Yo me tomo la fotografía por amabilidad, no por complicidad”. Ricardo Monreal

Por la difusión de fotos de Edgar “Limones” con el uniforme e integrantes de la CATEM como el mismo Pedro Haces, dicho organismo emitió un comunicado en el que se deslinda del supuesto miembro de Los Cabrera.