El secretario Omar García Harfuch confirma que la célula delictiva encabezada por Edgar N, alias “El Limones”, no mantiene vínculos con organizaciones sindicales ni políticas.

Al informar sobre las operaciones realizadas contra el grupo criminal de Los Cabrera, el secretario precisó el domingo 14 de diciembre de 2025 que los delitos de extorsión cometidos no están relacionados con ningún sindicato, es decir, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

El Limones con logos de Catem (Especial)

Omar García Harfuch descarta relación entre “el Limones” y Pedro Haces

De manera específica, las autoridades descartaron cualquier relación con el diputado federal Pedro Haces, al aclarar que lo vinculado a “el Limones” corresponde a una célula criminal que opera en Durango y Coahuila, conocida como Los Cabrera, sin conexión alguna con estructuras sindicales o políticas.

Edgar N, considerado objetivo prioritario, fue identificado como operador y presunto líder de una célula criminal vinculada a la facción delictiva de Los Cabrera.

Las investigaciones establecen que “El Limones” operaba directamente bajo las órdenes de un líder de dicha organización.

Golpe a Los Cabrera: cae Edgar “N”, ligado a extorsiones en Durango. (Cortesía )

Detalla García Harfuch amenazas y extorsiones de Los Cabrera en Durango, Coahuila y Chihuahua

La célula delictiva se dedicaba a amenazar y extorsionar de manera sistemática a comerciantes, ganaderos y productores de la región de La Laguna, afectando el patrimonio y la tranquilidad de familias en Durango, Coahuila y Chihuahua.

Entre los delitos atribuidos a este grupo se encuentran venta y distribución de drogas, cobro de cuotas, extorsión, secuestro, lavado de dinero y estafas.

Como resultado de las acciones de inteligencia e investigación, se logró la detención de Edgar N, alias “El Limones”, así como de otros cinco integrantes de la organización. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones inusuales y movimientos de dinero de presunta procedencia ilícita vinculados al grupo.

Estas investigaciones derivaron en el bloqueo de cuentas bancarias de personas cercanas a la célula criminal y de tres empresas que presentaban patrones financieros irregulares, entre ellos la simulación de pagos de nómina y la compraventa de vehículos de lujo.

Las autoridades señalaron que estas acciones representan un golpe directo a la estructura operativa y financiera del grupo, debilitando significativamente su capacidad de operación.