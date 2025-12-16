Empresarios de diversos estados como Coahuila, Durango y Sonora, denunciaron que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Mexico (CATEM), de Pedro Haces Barba, realiza en sus entidades un modus oprandi similar de extorsión.

“Sonora no es la excepción. Es el mismo libreto: emplazamientos masivos, amenazas veladas y cobros ilegales… lo que hoy ocurre en Sonora ya pasó en Coahuila y Durango. Empieza de manera gradual y escala hasta niveles insostenibles. Sonora no puede esperar a que el daño sea irreversible” Empresarios de Sonora

Dicha extorsión se denunció por los grupos empresariales luego de la detención de Edgar N, El Limones, secretario general de la CATEM en Durango.

Carolina Lara Moreno, líder de CATEM Sonora, niega señalamientos de extorsión y conocer a El Limones

Carolina Lara Moreno, líder de CATEM Sonora, es la principal señalada pero tras el señalamiento de empresarios de Sonora, la expanista ha negado la situación mediante un video.

Carolina Lara Moreno dijo que no conoce a El Limones y que “rotundamente” los señalamiento de extorsión contra empresarios de Sonora.

“Niego rotundamente cualquier acto de extorsión de ningún tipo” Carolina Lara Moreno. CATEM Sonora

Empresarios de Sonora denuncian extorsiones de CATEM Sonora

Cabe mencionar que el 15 de diciembre, empresarios de distintos sectores en Sonora, denunciaron a Carolina Lara Moreno, y a parte de su equipo, Marisela Parra Martinez y Brenda Esquer Palma, por emprender extorsiones, tal como lo hacía El Limones como líder de la CATEM en Durango.

La denuncia señalaba que era un modus operandi no solo en Durango, Coahuila y ahora Sonora, sino probablemente un modelo replicados en las 32 representaciones estatales.

Trabajadores han denunciado que existen constancias falsas de representatividad, presiones económicas para las empresas y que los trabajadores no reconocen a sus supuestos representantes.