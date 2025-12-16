Ella es Carolina Lara Moreno, secretaria general de CATEM Sonora que se ha visto salpicada de la polémica con Pedro Haces Barba.

Tras la detención de Edgar N ‘El Limones’, la CATEM Sonora ha sido señalada por presuntas extorsiones a empresas de la ciudad de Nogales.

¿Quién es Carolina Lara Moreno, líder de CATEM Sonora?

Rosario Carolina Lara Moreno es la actual Secretaria General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) Sonora.

Carolina Lara Moreno, líder de CATEM Sonora (Carolina Lara Moreno / Facebook )

Cuenta con una trayectoria política previa y en 2023 denunció amenazas en su contra.

¿Cuántos años tiene Carolina Lara Moreno, líder de CATEM Sonora?

No se tiene información sobre la edad de Rosario Carolina Lara Moreno.

¿Quién es el esposo de Carolina Lara Moreno, líder de CATEM Sonora?

Rosario Carolina Lara Moreno se casó con el exdirigente estatal del PAN en Puebla, Jesús Giles Carmona, quien tiene una denuncia desde 2019 en la Fiscalía General del Estado (FGE) por hacer uso de un título falso durante sus gestiones políticas.

¿Qué signo zodiacal es Carolina Lara Moreno, líder de CATEM Sonora?

Al no tener información sobre la fecha de nacimiento de Carolina Lara Moreno, se desconoce su signo zodiacal.

Carolina Lara Moreno, líder de CATEM Sonora (Carolina Lara Moreno / Facebook )

¿Cuántos hijos tiene Carolina Lara Moreno, líder de CATEM Sonora?

A través de las redes sociales, Carolina Lara Moreno presume ser madre, aunque ha mantenido su vida privada alejada del ojo público.

¿Qué estudió Carolina Lara Moreno, líder de CATEM Sonora?

En sus redes sociales, Carolina Lara Moreno señala que es abogada y CP de profesión, maestra en comunicación política GWU.

¿En qué ha trabajado Carolina Lara Moreno, líder de CATEM Sonora?

Carolina Lara fue diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Sonora de 2015 a 2018, cuando Jesús Giles fue dirigente estatal del mismo partido en Puebla.

También fue funcionaria en el Ayuntamiento de Hermosillo.

En 2019, la exdiputada se registró como regidora de Ocoyucan.

Sin embargo, su intención fue rechazada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al no ser ciudadana poblana.

En 2020 fue designada dirigente estatal de Fuerza por México en Sonora.

Actualmente es titular de la CATEM, organismo sindical identificado con el partido Morena.

Carolina Lara Moreno, líder de CATEM Sonora (Carolina Lara Moreno / Facebook )

Carolina Lara Moreno, líder de CATEM Sonora, desmiente acusaciones por presunta extorsión

Luego de la detención de Edgar N ‘El Limones’, la CATEM Sonora se ha enfrentado acusaciones por presuntas extorsiones a distintas empresas de la entidad.

Empresarios de distintos sectores denunciaron presuntas prácticas sistemáticas de chantaje y simulación sindical en la CATEM Sonora.

Entre las señaladas es Carolina Lara Moreno, sin embargo a través de un video la secretaria general de CATEM Sonora negó las acusaciones en su contra.

Carolina Lara Moreno aseguró que no conocía a Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, quien es señalado por su vinculación con el grupo criminal “Los Cabrera”.

En el video, Carolina Lara Moreno también defendió a Pedro Haces luego de las acusaciones que hay en su contra.