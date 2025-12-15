Acusan al secretario de la CATEM en Durango, Nassael Armando Cobián Duarte y quien sería cercano a Pedro Haces Barba, por presuntamente amenazar a trabajadores.

A través de un audio se exhibió como Nassael Armando Cobián Duarte presuntamente amedrentaba a los trabajadores y los intimidaba.

Exhiben el audio del secretario de la CATEM en Durango donde presuntamente amenaza a trabajadores

En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Saúl López, delegado en Coahuila y Durango de la Hamotac, habló sobre las amenazas a trabajadores de Nassael Armando Cobián Duarte.

🚨“Te doy 20 minutos para que saques a toda la gente que tienes ahí”: así amedrentaba, presuntamente, Nassael Armando Cobián Duarte, secretario de la CATEM en Durango, a trabajadores.



➡️Saúl López, delegado en Coahuila y Durango de la Hamotac, señala que es un secreto a voces… pic.twitter.com/A0AWd5P5RO — Azucena Uresti (@azucenau) December 15, 2025

Azucena Uresti presentó un audio en el que presuntamente se escucha a Nassael Armando Cobián Duarte amedrentando a un trabajador.

En el audio se le escucharía decir: “Te doy 20 minutos para que saques a toda la gente que tienes ahí”.

Saúl López declaró que el modus operandi de Nassael Armando Cobián Duarte para controlar las obras era amenazar a los trabajadores.

Incluso destacó que para intimidarlos levantaban al encargado de la obra, ya sea ingeniero o arquitecto, y los hacían firmar otro contrato bajo sus condiciones, pese a que ellos ya tenían uno.

De esta manera los obligaban solamente a trabajar con ellos y así lo hacían en diferentes obras.

Saúl López aseguró que Nassael Armando Cobián Duarte llegaba en camionetas del CATEM y con armas para amedrentar a transportistas y trabajadores.

Durante su conversación, Saúl López relató que Nassael Armando Cobián Duarte llegaba personalmente para amedrentar de manera violenta a los transportistas y no los dejaban trabajar.

Al desplazar a los trabajadores, estas personas monopolizaban el mercado, ya que nadie podía trabajar sin que ellos lo permitieran.

Una vez que se adjudicaban la obra de forma violenta y ellos empezaban a trabajar incluso con los mismos trabajadores que habían desplazado, pero con sus condiciones.

Tras detención de Edgar ‘El Limones’, exigen investigar las acciones realizadas por miembros del CATEM en Durango y su relación con Pedro Haces

Saúl López se mostró sorprendido de que aún no haya investigación contra Nassael Armando Cobián Duarte cuando se tienen las pruebas de sus amenazas a trabajadores y que portaba armas.

Durante su conversación, Saúl López habló sobre el vínculo de Pedro Haces Barba, diputado federal de Morena y Edgar ‘El Limones’, quien fue detenido por su presunto operador con el grupo criminal de Los Cabrera Sanabria.

Saúl López destacó que incluso se debe investigar sobre si Pedro Haces Barba a través de su empresa de seguridad les daba las armas a Nassael Armando Cobián Duarte y a su grupo .

Sin embargo, Saúl López señaló que las autoridades no actuaban en cuanto a las armas debido a que tienen porte legal.

Saúl López acusa que Pedro Haces Barba estaba al tanto de las acciones de Nassael Armando Cobián Duarte y Edgar ‘El Limones’, pues eran reconocidos como miembros del CATEM en Durango.

Cabe recordar que hace cuatro meses representantes de sectores agrícola, ganadero, transportista, empresarial y avícola de La Laguna denunciaron que eran víctimas de un sistema de extorsiones generalizado.

De acuerdo con lo que se dio a conocer las extorsiones eran ejecutado por personas que se ostentaban como miembros de CATEM, quienes operaban con la complicidad de autoridades municipales y estatales.

Los denunciantes señalaron que eran víctimas de cobros forzados, amenazas, agresiones y colusión de policías municipales y estatales con civiles armados.