Édgar Rodríguez, conocido por su alias de El Limones, fue vinculado a proceso por un juez federal que determinó que hay indicios suficientes sobre la participación del sujeto en un par de delitos:

Narcotráfico

Tráfico de armas

De la misma forma, el impartidor de justicia ordenó que el líder y operador financiero de la banda criminal conocida como Los Cabrera, permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Por ello, El Limones permanecerá en el CEFERESO Número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, mientras se realiza la investigación complementaria para la que se dio un plazo de 2 meses.

