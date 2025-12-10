Omar García Harfuch informó sobre la detención de Edgar “N”, alias “Limones”, en Durango el 10 de diciembre de 2025, quien sería integrante de la organización criminal conocida como “Los Cabrera”.

La captura fue resultado de labores de inteligencia coordinadas entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con las autoridades, esta acción representa un golpe directo a las redes de extorsión, en concordancia con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Edgar “N”, ligado a extorsión, fraude y operaciones financieras del grupo

Edgar “N” era investigado por operar las finanzas de la organización criminal “Los Cabrera”, así como por extorsionar a comerciantes y ganaderos en la región.

La Unidad de Inteligencia Financiera identificó movimientos irregulares relacionados con extorsión y fraude que reforzaron la investigación. Durante la detención se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.

En redes sociales circulan imágenes en las que Edgar “N” habría acompañado a José Ramón Enríquez, ex candidato a alcalde de Morena, durante algunos eventos públicos.

Golpe a Los Cabrera: cae Edgar “N”, ligado a extorsiones en Durango. (Cortesía )

Omar García Harfuch agradeció la colaboración del Gobierno de Coahuila por su participación activa en el caso y en las acciones contra la extorsión en la región.