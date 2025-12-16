El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados exigió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, investigar los presuntos vínculos entre “el Limones” y la CATEM.

Así lo demandaron los legisladores de Acción Nacional luego de que García Harfuch descartó que exista alguna relación entre el criminal detenido y la organización sindical dirigida por Pedro Haces .

“‘El Limones’ usó el membrete de esta central sindical para lavar sus ganancias criminales, por ello debe investigarse con toda seriedad” Héctor Saúl Téllez. Diputado del PAN

PAN exige a García Harfuch no descartar investigación de vínculos entre “el Limones” y la CATEM

Pese a los dichos de Omar García Harfuch sobre la inexistencia de vínculos entre Édgar Rodríguez “el Limones” y la CATEM, diputados del PAN le exigieron que dicha línea de investigación no se deje de lado.

El Limones pertenece a la CATEM (@oscarbalmen )

Al respecto, Héctor Saúl Téllez acusó que el deslinde no es más que un “intento desesperado por proteger" a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Lo anterior debido a que está bien documentado que “el Limones” lavó dinero obtenido de actividades criminales, por medio de la organización sindical, por lo que debe investigarse.

“Esto no puede pasar desapercibido para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Deben realizar una investigación exhaustiva e imparcial, a fondo y con toda seriedad para desmantelar la red criminal incrustada en la CATEM” Héctor Saúl Téllez. Diputado del PAN

En ese sentido, el diputado del PAN advirtió que de ignorar las evidencias de los nexos, se estaría ejerciendo lo que denominó como una “justicia selectiva” que solo castiga a la oposición.

Al ahondar en su crítica, Héctor Saúl Téllez dijo que el caso no puede pasar desapercibido para García Haruch, ni para la FGR, e insistió en demandar que se realice una investigación de los vínculos.

PAN exige revisar a otros integrantes de la CATEM en el caso de “el Limones”

Al sumarse a las exigencias de su compañero Héctor Saúl Téllez, el diputado del PAN Daniel Chimal dijo que Omar García Harfuch se equivocó al exonerar de forma precipitada a la CATEM.

Tras pedir que se investiguen los nexos de la central obrera con “el Limones”, el legislador también demandó que se revise la participación de todos los líderes de la CATEM en la red de extorsión.

Cabe resaltar que las autoridades dieron a conocer que Édgar Rodríguez, “era el líder de una amplia red criminal que se dedicaba a diversas actividades ilegales:

Extorsión

Lavado de dinero

Robo de combustible

Asimismo, se reveló que el sujeto detenido el 10 de diciembre, era secretario de organización en la estructura estatal de la CATEM, puesto desde el cual habría cometido diversos delitos.