Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México sostuvo una llamada con Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala.

De acuerdo con la mandataria mexicana la conversación se centró sobre el próximo encuentro que tendrán para poder acercar más a sus pueblos y naciones.

“Agradezco la llamada del presidente de Guatemala, @BArevalodeLeon; conversamos sobre el próximo encuentro para acercar más a nuestros pueblos y naciones" Claudia SheinbaumPardo, presidenta de México en X

Previa a esta llamada telefónica entre Claudia Sheinbaum y Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, la mandataria había anunciado su próxima reunión con su homólogo.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del jueves 7 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que tendría un encuentro con Bernardo Arévalo en el que probablemente, podría unirse el Primer Ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que la reunión podría darse entre la frontera del sureste mexicano, aunque aún no había confirmado el lugar exacto, así como día y hora.

"La próxima semana vemos al presidente de Guatemala (...) allá en el sureste. Estamos viendo todavía los lugares, pero les confirmo que nos vamos a ver y estamos viendo también a ver si nos juntamos con el primer ministro de Belice también” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Hasta este momento, Claudia Sheinbaum no se ha reunido con Bernardo Arévalo, ambos mandatarios tomaron posesión en el año 2024, pero este 2025 sería la primera vez que podrían reunirse.

Aunque no se ha revelado del todo qué temas en específico podrían tratar Claudia Sheinbaum y Bernardo Arévalo, cabe recordar que apenas en junio pasado el gobierno guatemalteco había afirmado que reforzaría sus “acciones en tierra y aire” en la frontera con México tras un “confuso” enfrentamiento armado entre policías mexicanos y presuntos criminales registrado en Huehuetenango, Guatemala.