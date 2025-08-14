La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la reducción de la pobreza en México como un logro de la Cuarta Transformación pues dijo que de esa manera se caracteriza un proyecto humanista.

Además, dijo que con los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se comprueba que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona.

Durante su conferencia mañanera de este 14 de agosto, Claudia Sheinbaum atribuyó los resultados a:

Programas del Bienestar

Incremento del salario mínimo

Acceso derechos

“Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación, demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y ademas la desigualdad, es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reclama no haber tomado la reducción de la pobreza en México como nota de ocho columnas

Claudia Sheinbaum inició su conferencia mañanera de este 14 de agosto diciendo que la reducción de la pobreza en México dada a conocer por el Inegi es una gran noticia por representar una reducción histórica.

En ese contexto, reclamó que los periódicos no la hayan tomado como una nota de ocho columnas .

“Debió haber sido ocho columnas en todos los periódicos el día de hoy… algunos ni lo tocaron” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resalta la reducción de la pobreza en el sexenio de AMLO: “primero los pobres es una realidad”

Claudia Sheinbaum dió a conocer los detalles de la reducción de la pobreza que en total señala un total de 13.4 millones de personas que dejaron esa situación en todo el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con el Inegi, de 2022 a 2024 quienes dejaron la pobreza fueron 8.3 millones de personas, lo cual calificó como algo extraordinario e histórico.

“Es algo extraordinario… histórico… la reducción en el sexenio del presidente López Obrador, pero particularmente de 2022 a 2024, en tan solo dos años, es una muestra de que le proyecto de la Cuarta Transformación funciona y está dedicado a quienes menos tienen, que por el bien de todos primeros los pobres, no es solo una consigna sino una realidad en México” Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los resultados de la disminución de la pobreza multidimensional en México, la primera que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como parte de sus nuevas atribuciones, luego de la desaparición del consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La mandataria detalló los números que señalan de 2022 a 2024 la pobreza disminuyó de 46.8 millones a 38.5 millones de personas, lo que representa que cae desde un 36.3 por ciento a un 29.6 por ciento de la población.

En cuanto a pobreza extrema, esta bajó de 9.1 a 7 millones de personas, lo que representa 5.3 por ciento de la población desde 7.1 por ciento.

No obstante, la presidenta dijo que “tenemos que seguir avanzando” y detalló que en regiones pobres como la Montaña de Guerrero y la zona mixteca de Oaxaca y Puebla hay programas permanentes para todo su sexenio.