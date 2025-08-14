La presidenta Claudia Sheinbaum ya respondió a los dichos de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con un potente mensaje: “En México el pueblo manda”.

La mañana de este jueves 14 de agosto, Donald Trump declaró durante una rueda de prensa que México hace lo que Estados Unidos quiere, afirmación a la que sumó Canadá, pese a las tensiones existentes con sus principales socios comerciales.

Aunado a esto, en días anteriores Donald Trump habría arremetido en contra de la Ciudad de México (CDMX), que definió como de los peores lugares del mundo, por lo que Claudia Sheinbaum habría respondido nuevamente con este mensaje.

Claudia Sheinbaum responde a Donald Trump con contundente mensaje: “En México el pueblo manda”

“Este es un mensaje de México para el mundo”, sin mencionar a Donald Trump en su video, fue que Claudia Sheinbaum destacó que en nuestro país, el pueblo manda y no como el mandatario estadounidense señaló más temprano.

Fue mediante un video que Claudia Sheinbaum respondió a Donald Trump desde el Bosque de Chapultepec, en donde además dio a conocer la inauguración de la exposición de cine en la nueva Cineteca Nacional.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum se dedicó a destacar el proyecto “Chapultepec, naturaleza y cultura” del gobierno de México, exposición que finalizó con el mensaje a Donald Trump desde un lugar que definió como “un lugar espectacular”.

En México, el pueblo manda. pic.twitter.com/XR1bA6lTDr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 14, 2025

