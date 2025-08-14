El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “México hace lo que le ordenamos”.

Durante un encuentro con reporteros el jueves 14 de agosto en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C, Donald Trump dijo que tanto México como Canadá hacen lo que Estados Unidos quiere que hagan.

“México hace lo que les decimos que hagan, y Canadá hace lo que les decimos que hagan”, sostuvo Trump un día antes de su reunión con Vladimir Putin.

El presidente de Estados Unidos destacó que ambas fronteras son más seguras desde su llegada a la Casa Blanca.

“Ahora saben que significó mucho. Y México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que le decimos que haga porque teníamos las dos fronteras. Tenemos la frontera norte, la frontera sur. Y ambas eran horribles. Pero ahora... algunas personas dicen que es un milagro”

Bueno, somos amigos. Ahora ellos lo saben

Nota en desarrollo.