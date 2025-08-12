Adán Augusto López sale salpicado por sobornos a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con reportes periodísticos el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que funcionarios mexicanos habrían sido sobornados entre ellos Adán Augusto López por contratos con Pemex.

Lo anterior habría sido en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por esta razón Adán Augusto López sale salpicado por sobornos a Pemex durante gobierno de AMLO

En entrevista con Azucena Uresti por Radio Fórmula con el periodista Gildo Garza reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que dos empresarios mexicanos que vivían en Texas, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, sobornaron a dos funcionarios del Gobierno de México, entre ellos señalan a Adán Augusto López, cuando era gobernador del estado de Tabasco durante el sexenio de AMLO.

El reporte del periodista apunta a que los sobornos se utilizaron para obtener contratos en Pemex durante el 2019 y 2021 en el gobierno de AMLO y la gestión de Octavio Romero Oropeza en Petróleos Mexicanos.

Estos contratos fueron acreditados por el notario Ramón Oropeza Lutzow para Pemex en Dos Bocas, en mismas fechas en las que dos empresarios mexicanos que radicaban en Texas, y que fueron investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por estos contratos.

La acción de Adán Augusto López entra cuando en su gestión como gobernador del estado de Tabasco entrega el “FIAT” notarial, que es el permiso de la notaria número 29 a Ramón Oropeza Lutzow.

Este FIAT notarial da sustento legal a las empresas de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga en el estado de Tabasco.

Estas empresas que operaban en México, una de ellas dedicada a la renta de vehículos que se utilizó para la renta de vehículos ejecutivos en Dos Bocas.

Por otra parte la otra empresa, RM Asset Advisors que estaba dedicada a la gestión, transporte y almacenamiento de hidrocarburos de Alexandro Rovirosa Martínez se fundó en 2020, cuando Ramón Oropeza Lutzow era notario y quién recibió el FIAT notarial de Adán Augusto López.

Hasta el cierre de esta nota Adán Augusto López, hoy coordinador de los senadores de Morena no se ha pronunciado luego de ser salpicado en sobornos en Pemex durante el gobierno de AMLO.

Ni en redes sociales ha dado un posicionamiento de este nuevo escándalo.