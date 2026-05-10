La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México, publicó un mensaje por el Día de las Madres en donde reconoció a las madres buscadoras y familias que exigen verdad y justicia por personas desaparecidas.

La ONU-DH México, publicó un mensaje especial en su cuenta de X en el que el Alto Comisionado Volker Türk calificó las desapariciones forzadas como “uno de los desafíos más graves y dolorosos”.

Esto en materia de derechos humanos en el país, provocando un sufrimiento prolongado para miles de familias.

“Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México”. Los colectivos, muchos de ellos liderados por mujeres, desempeñan una labor esencial de búsqueda, memoria y exigencia de rendición de cuentas." Volker Türk, alto comisionado de la ONU-DH

ONU reconoce a madres buscadoras en Día de las Madres: “Uno de los desafíos más graves en México”

A través de un mensaje publicado por la ONU-DH México, el alto comisionado Volker Türk enfatizó que estas madres y colectivos no solo buscan a sus seres queridos, sino que también luchan por verdad, justicia y rendición de cuentas ante un Estado que ha perdido la confianza de la sociedad.

ONU-DH México da un mensaje por el Día de las madres (@ONUDHmexico / X)

En su publicación, ONU-DH México compartió imágenes en donde muestran a Volker Türk junto a madres buscadoras, así como gráficas con reflexiones sobre el rol fundamental de las mujeres en la búsqueda de desaparecidos y la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones.

Este reconocimiento ocurre en un contexto donde México registra decenas de miles de personas desaparecidas.

Además, los colectivos de madres se han convertido en la principal fuerza para exigir respuestas del gobierno de México por personas desaparecidas.

ONU-DH México da un mensaje por el Día de las madres (@ONUDHmexico / X)

ONU-DH México da un mensaje por el Día de las madres (@ONUDHmexico / X)

ONU-DH México da un mensaje por el Día de las madres (@ONUDHmexico / X)