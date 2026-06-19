En medio de la crisis de desapariciones en México, con más de 133 mil personas no localizadas, Gustavo Hernández enfrenta su segundo Día del Padre sin su hijo Abraham Zeidy, desaparecido en Nuevo León en 2024.

“Necesitamos un abrazo de ella (Claudia Sheinbaum), que nos permita reunirnos con ella de forma pacífica” Gustavo Hernández. Padre buscador

El padre buscador pide reunirse pacíficamente con la presidenta Claudia Sheinbaum para visibilizar su caso y obtener apoyo institucional.

Gustavo Hernández, agradecido con la Comisión Nacional de Búsqueda, insiste en que la sociedad puede ayudar difundiendo fichas en redes y aportando información anónima para que “todos regresen a casa”.

Gustavo Hernández. Padre buscador (Sale el Sol. Captura de video)

Por otro lado, durante su paso por el programa Sale el Sol, Gustavo Hernández lamentó no poder llegar a la Selección Mexicana para entregarle su carta en la que les pide visibilizar la causa de las madres y padres de personas desaparecidas.

Explicó haber escrito esa carta para sensibilizar a las personas y es que Mundial 2026 es el evento deportivo más visto a nivel global.

“Que entiendan que lo que hacemos no es porque queremos”, señaló tras asegura que no quiere generar problemas, pero sobre todo nunca pidió ser un padre buscador.

“Queremos que regresen todos a nuestras casas. Mucha gente no quiere entender ni comprender, pero los entiendo porque es parte de la sociedad”, reiteró. Gustavo Hernández. Padre buscador

Advirtiendo que no descansará hasta localizar a su hijo Abraham Zeidy, Gustavo Hernández pide a la sociedad brindarles su apoyo de una forma sencilla, tan sencilla que está al alcance de la mano.

Desea que vía redes sociales difundan las fichas de búsqueda, así como se proporcione información de forma anónima sobre todos los reportes.

En cuanto a su hijo, envía el siguiente mensaje:

“Lo amo y lo extrañamos. (Quiero) decirle: Boludo, que sus hamburguesas lo están esperando y mañana vamos hacer mole para estar contentos y felices porque él va a estar con nosotros. No quiero que esta tristeza siga en mi casa, no quiero ese fantasma. Quiero decirte monstruo que te amo” Gustavo Hernández. Padre buscador