El Consejo Consultivo Nacional de Morena compartió un comunicado con el que despidió a Luisa Alcalde. En él, destacó la labor que realizó en su paso como dirigente nacional del partido.

“Morena expresa su reconocimiento al trabajo realizado por Luisa María Alcalde Luján al frente del partido, en una etapa relevante para su consolidación con una clara orientación de izquierda” Consejo Consultivo Nacional de Morena

Al reconocer el trabajo que encabezó en el puesto, el organismo mencionó algunas de las acciones que Luisa Alcalde impulsó y que, afirmó, fueron fundamentales para el movimiento.

Además, el Consejo Consultivo Nacional de Morena extendió una felicitación a la exdirigente por el nuevo cargo que desempeñará en la consejería jurídica de la presidencia de la República.

Morena despide a Luisa Alcalde y destaca su labor en el partido (Partido Morena en X)

Morena reconoce trabajo de Luisa Alcalde en despedida

El miércoles 22 de abril, Luisa Alcalde informó su decisión de dejar la dirigencia nacional de Morena para aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para sumarse a la consejería jurídica.

Ante ello, el Consejo Consultivo Nacional de Morena compartió un comunicado en el que, a manera de despedida, expresó su reconocimiento por el trabajo que llevó a cabo Luisa Alcalde al frente del partido.

Con respecto a dicho punto, el órgano interno aseveró que la labor de la exdirigente nacional permitió avanzar en el objetivo de consolidación del partido con una clara orientación de izquierda.

Luisa Alcalde (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Asimismo, resaltó que durante su gestión, Luisa Alcalde cimentó diversos elementos que hoy son fundamentales no solo para Morena, sino para todo el movimiento de la cuarta transformación.

En específico, mencionó el fortalecimiento de las tareas de organización territorial y de vinculación, así como la promoción de la participación activa de mujeres, jóvenes y otros sectores.

Morena también felicitó a Luisa Alcalde por nuevo cargo

Luego de expresar su reconocimiento a Luisa Alcalde por la labor que realizó como dirigente nacional del partido, Morena también le dedicó palabras de felicitación por el nuevo cargo que ocupará.

El Consejo Consultivo Nacional del partido le expresó su total reconocimiento y sus mejores deseos en la nueva responsabilidad que tendrá en la consejería jurídica de la presidencia.

“Felicitamos a Luisa María Alcalde Luján por su nuevo encargo y le expresamos nuestro reconocimiento, así como nuestros mejores deseos en el desempeño de esta responsabilidad” Consejo Consultivo Nacional de Morena

De la misma forma, el órgano interno morenista garantizó que ante el inicio de la nueva etapa, va a acompañar a Luisa Alcalde mediante los valores de “unidad, responsabilidad y madurez política”.