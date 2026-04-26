Morena convocó a su Consejo Nacional para el domingo 3 de mayo de 2026 con el objetivo de renovar su dirigencia nacional, tras la salida de Luisa María Alcalde, quien se integrará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal por invitación de Claudia Sheinbaum.

Durante la transición, Carolina Rangel asumirá la presidencia interina del partido hasta la sesión encabezada por Alfonso Durazo.

Entre los posibles sucesores figura la secretaria federal Ariadna Montiel, aunque los estatutos del partido exigen que cualquier aspirante se separe previamente de cargos públicos.

Transición en la dirigencia de Moreno y el Gobierno de Sheinbaum

La salida de Alcalde se produce luego de que Esthela Damián, actual titular de la Consejería Jurídica, presentara su renuncia con fecha del 30 de abril para buscar la candidatura a la gubernatura de Guerrero en las elecciones 2027.

Ante esto, Luisa María Alcalde dejará su cargo en Morena el 30 de abril de 2026.

Esthela Damián y Claudia Sheinbaum (Esthela Damián | FB )

Durante el breve periodo de transición, la secretaria general del partido, Carolina Rangel, asumirá la dirigencia interina por tres días, desde el 30 de abril hasta la celebración del Consejo el 3 de mayo.

Carolina Rangel Gracida, Secretaria General de Morena (especial)

Se prevé que el acto sea conducido por el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, quien presentará la propuesta para el relevo oficial.

Alfonso Durazo lanza “Borrón y Cuenta Nueva” y elimina adeudos vehiculares. (Cortesía)

Reglas y posibles sucesores de Luisa Alcalde

De acuerdo con los estatutos de Morena, el Consejo Nacional tiene la facultad de aprobar la sustitución de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Entre los nombres que han trascendido para suceder a Alcalde se encuentra la actual secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

Sin embargo, el artículo 8 de los documentos básicos del partido establece una restricción clara: los aspirantes deben separarse de cualquier cargo público previamente, ya que los órganos de dirección ejecutiva no pueden incluir a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de ningún nivel de gobierno.

Claudia Sheinbaum y Ariadna Montiel (Cortesía)

Preparativos rumbo a las elecciones 2027

Como paso previo a la definición de la nueva dirigencia, este sábado 25 de abril el Comité Ejecutivo Nacional citó a una sesión vía Zoom para nombrar a nuevos consejeros nacionales.

Estos nuevos perfiles son clave, ya que se perfilan como los posibles integrantes de la próxima planilla del CEN que se formalizará el 3 de mayo con la mira puesta en las elecciones 2027.