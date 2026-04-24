Luisa Alcalde calificó como falsas las razones dadas por el “pseudoperiodista” Carlos Loret sobre su salida de Morena e integración al gabinete presidencial.

Carlos Loret de Mola aseguró que “fuentes de primerísimo nivel” confirmaron que la presidenta se cansó de la actitud de Arturo Ávila, supuesto novio de la ex dirigente nacional de Morena, por lo que habría decidido moverla de la dirigencia.

Sin embargo, la ex dirigente nacional de Morena, calificó de “machismo puro” las declaraciones del periodista y resaltó que se trata de una mentira.

Carlos Loret parece “TV notas”: Luisa Alcalde reclama machismo y desmiente teoría del periodista

Luisa Alcalde reclamó las teorías sobre su salida de Morena e incorporación a la Consejería Jurídica de la Presidencia desde que se anunció la invitación que recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la ex dirigente nacional, se trata de razones falsas propagadas por “pseudoperiodistas” y voceros de la derecha” que no comprenden la razón por la que decidió cambiar de responsabilidad.

Sin embargo, la dada por Carlos Loret en su columna “Arturo Ávila hundió a Luisa Alcalde” fue calificada por la morenista como una publicación machista que “parece de TV notas”.

“No tienen límites los pseudoperiodistas y voceros de la derecha. Hasta la fecha les he contado 21 razones distintas por las que según ellos cambiaré de responsabilidad. Todas FALSAS. Pero la última de hoy de @CarlosLoret , que más parece de TV notas, es en realidad machismo puro, ninguna novedad con ese caballero” Luisa Alcalde

Luisa Alcalde (Luisa Alcalde / X)

Esto debido a que, según Carlos Loret, la salida de Luisa Alcalde se debe a las actitudes de Arturo Ávila, quien se estaría moviendo como el líder del partido “y no simplemente del novio de la dirigente”.

“La Presidenta Sheinbaum se cansó de Arturo Ávila. El vocero de los diputados de Morena se hizo novio hace unos meses de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena. Arturo Ávila se venía moviendo como si él fuera el dirigente nacional de Morena, y no su pareja. Eso hartó a la Presidenta de México. O terminó de hartarla, porque el historial de traiciones de Ávila lo tenía en la “lista negra” de la Mandataria” Carlos Loret

Sheinbaum invitó a Luisa Alcalde a su gabinete por culpa de Arturo Ávila

Carlos Loret afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a Luisa Alcalde a dejar la dirigencia nacional de Morena y formar parte de la Consejería Jurídica por culpa de Arturo Ávila.

"Sheinbaum le atribuye el haber sido el operador de la guerra sucia que se lanzó contra ella durante la contienda interna de las “corcholatas” de Morena en el 2024... Que la Presidenta Sheinbaum la haya invitado a dejar la dirigencia nacional de Morena tiene mucho que ver con él" Carlos Loret

Además, el “pseudoperiodista” culpó a Luisa Alcalde de su salida de Morena porque “no supo detectar las señales de la arrogancia de su novio, de su aspiración a la omnipresencia y su clara invasión de tareas. No supo marcar distancia”.