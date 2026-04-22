Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, está de acuerdo con los cambios internos que en los últimos días se han realizado en Morena.

El funcionario asegura que estas decisiones ayudan a mantener la colisión política entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Ya que, más que la existencia de una unidad, el objetivo es “mantener e incrementar la correlación de fuerza en la Cámara de Diputados”.

“Somos soldados de la 4T y soldados del PT. (Vamos) donde nos diga la gente y nos ponga, somos todo terreno“ Reginaldo Sandoval. Partido del Trabajo

Reginaldo Sandoval, coordinador de PT en Cámara de Diputados (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Citlalli Hernández se reúne con coordinadores de Morena y Partido del Trabajo

Elegir a los nuevos consejeros del INE no fue fácil, aseguró Ricardo Monreal, de Morena. Esto por las exigencias del Partido del Trabajo.

Razón por la que Citlalli Hernández, la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, se reunió con los coordinadores de Morena y del Partido del Trabajo.

La intervención no molestó al coordinador de la bancada del PT, quien dice que el trato político fluye mejor con los nuevos cambios, incluso reitera que no hay fracturas en colisión política de la que es parte.

Cabe recordar que Citlalli Hernández renunció a su cargo federal para apoyar en la coordinación de alianzas y organizar la estructura electoral rumbo a las elecciones.