Según el periodista Juan Manuel Jiménez, el partido Morena se prepara hoy sábado 25 de abril para elegir consejeros nacionales rumbo a las elecciones de 2027.
Así como el próximo 3 de mayo, Morena citaría al Consejo Nacional extraordinario para escoger a su nueva planilla.
Hoy 25 de abril Morena elegirá consejeros nacionales rumbo a 2027
Rumbo a las elecciones de 2027, el partido de Morena está preparándose para elegir a sus consejeros nacionales.
El periodista Juan Manuel Jiménez informa que Morena ha citado a sesión al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) vía zoom a las 6:30 de la tarde de este 25 de abril, para nombrar a sus nuevos consejeros nacionales.
Mismos que se deberá tener en la mira, pues los nuevos consejeros nacionales de Morena podrían ser los próximos integrantes del próximo CEN del partido.
Plantilla de Morena rumbo a 2027 sería escogida el 3 de mayo
Asimismo otros de los detalles dentro del partido Morena rumbo a las elecciones de 2027, es que para mayo sería escogida su plantilla.
Pues se dice que el próximo domingo 3 de mayo se citará a Consejo Nacional extraordinario de Morena para definir la nueva planilla rumbo a 2027.
Por ahora, Morena no ha dado detalles ante la cita para la sesión del CEN y elección de la nueva planilla.