Según el periodista Juan Manuel Jiménez, el partido Morena se prepara hoy sábado 25 de abril para elegir consejeros nacionales rumbo a las elecciones de 2027.

Así como el próximo 3 de mayo, Morena citaría al Consejo Nacional extraordinario para escoger a su nueva planilla.

Hoy 25 de abril Morena elegirá consejeros nacionales rumbo a 2027

Rumbo a las elecciones de 2027, el partido de Morena está preparándose para elegir a sus consejeros nacionales.

El periodista Juan Manuel Jiménez informa que Morena ha citado a sesión al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) vía zoom a las 6:30 de la tarde de este 25 de abril, para nombrar a sus nuevos consejeros nacionales.

Mismos que se deberá tener en la mira, pues los nuevos consejeros nacionales de Morena podrían ser los próximos integrantes del próximo CEN del partido.

#ÚltimaHora @PartidoMorenaMx cita a sesión de CEN vía zoom a las 18:30 horas para nombrar nuevos Consejeros Nacionales de Morena (pendientes para ver a quiénes nombran porque podrían ser integrantes del próximo CEN) y se citará a Consejo Nacional extraordinario el 3 de mayo para… — Juan Manuel Jiménez (@juanmapregunta) April 25, 2026

Plantilla de Morena rumbo a 2027 sería escogida el 3 de mayo

Asimismo otros de los detalles dentro del partido Morena rumbo a las elecciones de 2027, es que para mayo sería escogida su plantilla.

Pues se dice que el próximo domingo 3 de mayo se citará a Consejo Nacional extraordinario de Morena para definir la nueva planilla rumbo a 2027.

Por ahora, Morena no ha dado detalles ante la cita para la sesión del CEN y elección de la nueva planilla.