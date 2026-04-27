Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena convocó Congreso Nacional Extraordinario para renovar dirigencia por salida de Luisa Alcalde.

El VIII Congreso Nacional Extraordinario se realizará el próximo domingo 3 de mayo a las 11:00 AM en el World Trade Center de la CDMX.

El objetivo del Congreso Nacional Extraordinaria de Morena es para analizar la renovación de su dirigencia nacional tras la salida de Luisa Alcalde del cargo.

Morena convoca Congreso Nacional Extraordinario

El VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena también renovará la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional.

Es decir, Morena definirá:

Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional

Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional

Luisa Alcalde, nueva titular de la Consejería Jurídica (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Morena establece que la dirigencia nacional de Morena, así como de otros cargos tendrán vigencia del 3 de mayo al 10 de octubre de 2027.

Citlali Hernández será la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

Movimiento de Regeneración Nacional determinó que los congresistas nacionales contarán con una guía con la información necesaria para la realización de los trabajos del Congreso.

El cronograma del Congreso Nacional Extraordinario de Morena será:

Acreditación. Declaración de Quórum e instalación del VIII Congreso Nacional Extraordinario. Propuesta y aprobación de Consejeras y Consejeros Nacionales al VIII Congreso Nacional Extraordinario. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de reformas al Estatuto. Mensaje de la Presidencia del Comité Ejecu6vo Nacional saliente. Sus6tución de la Presidencia y de la Secretaría de Finanzas, ambas del Comité Ejecutivo Nacional. Toma de protesta de las personas electas a la Presidencia y Secretaría de Finanzas, ambas del Comité Ejecutivo Nacional. Mensaje de la Presidencia electa del Comité Ejecutivo Nacional. Clausura. Himno Nacional Mexicano.