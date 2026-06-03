Este miércoles 3 de junio de 2026 arranca Derecho de Réplica, el nuevo programa de Luisa Alcade, la consejera Jurídica de Presidencia.

Así lo dio a conocer Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera donde informó que el programa Derecho de Réplica iniciará transmisiones a las 5 de la tarde por la cuenta del Gobierno de México.

“Hoy a las 5 de la tarde, aquí, por la cuenta de Gobierno de México, Derecho de réplica con María Luisa Alcade” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

¿De qué trata Derecho de Réplica conducido por Luis Alcalde?

Derecho de Réplica, el nuevo programa del Gobierno de México a cargo de Luisa Alcalde -de 38 años de edad-, busca combatir la desinformación. Éste complementa la ya conocida sección titulada El detector de mentiras.

Derecho de Réplica se transmitirá en un horario vespertino y habrá un episodio nuevo cada semana.

Derecho de Réplica no estará enfocado en ataques ni en descalificaciones contra periodistas

En una conversación con Joaquín López-Dóriga, Luisa Alcalde aseguró que Derecho de Réplica no tiene como objetivo atacar ni descalificar a medios de comunicación y periodistas.

Luisa Alcalde, nueva titular de la Consejería Jurídica (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Su fin es aclarar y desbaratar versiones erróneas sobre temas de interés nacional con información respaldada por datos oficiales y evidencia verificables.

La dinámica será analizar versiones o narrativas falsas que hayan circulado en la semana para posteriormente realizar las debidas aclaraciones.

Por su parte, Sheinbaum -de 63 años de edad- indicó que se presentará información de las Secretarías de Estado para combatir las campañas de desinformación que están articuladas.

Así como se mostrará cómo es que se articulan esas campañas en redes sociales y qué objetivo tienen.