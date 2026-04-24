La exdirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, compartió un mensaje en sus redes sociales por medio del que agradeció a Claudia Sheinbaum por el nuevo encargo que le designó en Presidencia.

“Agradezco las palabras y la confianza de la Presidenta de México, @Claudiashein. Estaremos a la altura de este nuevo encargo” Luisa Alcalde

En su publicación, la próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República, expresó su gratitud por la confianza que recibió y se comprometió a estar a la altura del puesto.

De la misma forma, Luisa Alcalde resaltó que para ella es un honor colaborar en el fortalecimiento del movimiento ya sea como dirigente de Morena, o como consejera jurídica.

Luisa Alcalde extiende agradecimiento a Claudia Sheinbaum

El 22 de abril, tras recibir una invitación por parte de Claudia Sheinbaum, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, aceptó integrarse como titular de la consejería jurídica de Presidencia.

Tras ello, Luisa Alcalde compartió un mensaje en X con el que extendió un agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por la confianza que le otorga con el nombramiento.

Luisa Alcalde extiende agradecimiento a Claudia Sheinbaum (@LuisaAlcalde/X)

Al incluir un video en el que Sheinbaum le expresa su reconocimiento por su convicción y honestidad, Luisa Alcalde agradeció las palabras que le dedicó la mandataria en su conferencia mañanera.

Asimismo, la exdirigente nacional de Morena aseguró que realizará el trabajo necesario para estar a la altura del nuevo encargo que se espera, asuma de manera oficial el próximo 1 de mayo.

Cabe destacar que en su mañanera del pueblo del 24 de abril, Claudia Sheinbaum insistió en expresar su confianza a Luisa Alcalde, al aseverar que ha demostrado su compromiso con el movimiento y el país.

Luisa Alcalde afirma que es un honor colaborar con el movimiento

Luego de agradecer a Claudia Sheinbaum por el nuevo encargo al que la invitó como consejera jurídica de Presidencia, Luisa Alcalde resaltó que para ella es un total honor contribuir con el proyecto.

En el mismo mensaje, la exdirigente nacional de Morena refirió que se mantiene enfocada en colaborar con la consolidación del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Lo anterior, resaltó, ya sea estando al frente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o como la próxima titular de la consejería jurídica del gobierno de la República.