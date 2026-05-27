Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, habló sobre su nuevo proyecto llamado “Derecho de Réplica”, un programa vespertino que busca combatir la desinformación y las noticias falsas.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Luisa Alcalde detalló que “Derecho de Réplica” será un nuevo espacio vespertino semanal para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Llega “Derecho de Réplica” para combatir la desinformación, asegura Luisa Alcalde

El miércoles 27 de mayo de 2026, Luisa Alcalde presentó los detalles de “Derecho de Réplica”, un nuevo programa vespertino que tendrá como objetivo principal combatir la desinformación en algunos medios y redes sociales.

Luisa Alcalde explicó que el proyecto garantiza el derecho a la información mediante la difusión de datos oficiales y evidencia verificable, de manera que no haya percepciones erróneas sobre temas de interés nacional.

De acuerdo con la consejera jurídica, la dinámica del programa consistirá en analizar las versiones o narrativas falsas que hayan circulado durante la semana y contrastarlas con información oficial.

“Esto es lo que se publicó y esta es la verdad”. Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia

Asimismo, Luisa Alcade enfatizó que “Derecho de Réplica” no estará enfocado en ataques ni en descalificaciones contra periodistas o medios de comunicación, sino solo se aclaran versiones erróneas.

Aseguró que el propósito será utilizar información respaldada por dependencias gubernamentales para aclarar versiones erróneas y frenar el crecimiento del fenómeno de la desinformación.

Con este nuevo proyecto, el gobierno federal busca abrir un espacio permanente para responder públicamente a versiones que considere inexactas y fortalecer el acceso ciudadano a información oficial.