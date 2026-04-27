Arturo Ávila responde a Carlos Loret tras publicar columna donde asegura que es el responsable de que Luis Alcalde abandonara la dirigencia de Morena: “Pelea por un espacio en Ventaneando”.

El pasado 23 de abril, Carlos Loret publicó su columna “Arturo Ávila hundió a Luisa Alcalde”, donde señalaba al vocero de la bancada de Morena de provocar que la exdirigente del partido abandonara su cargo.

El periodista asegura que la presidenta Claudia Sheinbaum se había hartado de Arturo Ávila, tras presuntamente comportarse como el líder de Morena tras sostener una relación sentimental con Luisa Alcalde.

Arturo Ávila responde y se burla de Carlos Loret tras señalamientos

El domingo 26 de abril, Arturo Ávila compartió un tuit en respuesta a lo dicho por Carlos Loret en su columna.

“En Latinus, Carlos Loret y Claudio Ochoa pelean fuerte por ver quién de ellos será el nuevo integrante de Ventaneando. Ya veremos a quién ficha Pati Chapoy” Arturo Ávila

Arturo Ávila responde a Carlos Loret en X (X/@arturoavila_mx)

Arturo Ávila calificó la teoría de Carlos Loret sobre la salida de Luisa Alcalde de la dirigencia de Morena, como un “chisme” y aseguró que el periodista estaba a “nada” de aparecer en “Ventaneando”.

Incluso el diputado etiquetó a Pati Chapoy en su publicación y aseguró que Carlos Loret compartía información al estilo de Ventaneando.

Carlos Loret publicó que la supuesta relación sentimental entre Arturo Ávila y Luisa Alcalde había provocado que el vocero de la bancada de Morena se tomara atribuciones que no le correspondía, provocando la molestia de la presidenta.

Incluso, aseguró que Arturo Ávila formaba parte de la “lista negra” de la presidenta Claudia Sheinbaum, por la “larga lista de traiciones” del diputado.

Luisa Alcalde desmiente la teoría de Carlos Loret (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Luisa Alcalde señaló a Carlos Loret de machista

Previo a la respuesta de Arturo Ávila, Luisa Alcalde respondió a la columna de Carlos Loret, a quien señaló de “machistas” y calificó su información de falsa.

<i>“No tienen límites los pseudoperiodistas y voceros de la derecha. Hasta la fecha les he contado 21 razones distintas por las que según ellos cambiaré de responsabilidad. Todas FALSAS. Pero la última de hoy de Carlos Loret de Mola, que más parece de TV notas, es en realidad machismo puro, ninguna novedad con ese caballero”</i> Luis Alcalde

Luisa Alcalde llamó “pseudoperiodista” a Carlos Loret y aseguró que su información tenía el estilo de TVNotas: “machismo puro”.