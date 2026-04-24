La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la incorporación de Luisa Alcalde a su gabinete y destacó que es una “compañera extraordinaria”.

Ante los señalamientos por la salida de la dirigencia de Morena, la presidenta resaltó que con la llegada de Luisa Alcalde, “tenemos un muy bien equipo en nuestro gabinete”.

Sheinbaum resalta honestidad y amor al país de Luisa Alcalde

Claudia Sheinbaum aseguró que Luisa Alcalde es una compañera extraordinaria y honesta con un gran amor al país.

Por ello, decidió invitarla a formar parte de su gabinete y hacerse cargo de la Consejería Jurídica, una de las áreas más importantes de su gobierno.

Asimismo, aseguró que no la habría invitado a su gobierno si no fuera por su honestidad, su convicción al frente de Morena y su amor al pueblo.

“Luisa María es también una compañera extraordinaria. Yo la invité a ser consejera jurídica. La Consejería Jurídica es una de las áreas más importantes del gobierno de México. No la estaría invitando si no supiera de la honestidad de Luisa María, su convicción en el movimiento, su amor al país, su amor al pueblo, es buenísima Luisa” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum defiende a Luisa Alcalde ante señalamientos por su salida de Morena

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que los señalamientos hacia Luisa Alcalde por su salida de Morena son parte de los ataques al movimiento.

“Es parte de la campaña en contra de lo que representa nuestro movimiento pero en realidad tenemos un muy bien equipo en nuestro gabinete” Claudia Sheinbaum

Asimismo, destacó que Luisa Alcalde ya tiene varios encargos apenas tome posesión de su cargo, uno de ellos es el de evaluar la posibilidad de recorrer la elección del Poder Judicial para el 2028.