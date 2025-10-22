La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, respondió a la gobernadora por el PAN en Chihuahua, Maru Campos, por la denuncia presentada en su contra por daño moral.

Fue a través de sus redes sociales, en donde Luisa Alcalde aseguró que su responsabilidad como líder de Morena era “hacer conciencia” acerca de los “malos resultados” de los gobiernos de oposición.

Y es que Maru Campos fue señalada por la dirigente morenista de “ocultar casos de corrupción” en dicha entidad, por lo que anunció que interpondrá acciones legales en su contra.

Maru Campos lanza programa nutri Chihuahua (Especial)

Luisa Alcalde responde a Maru Campos por posible denuncia en su contra por daño moral

A través de su cuenta de X, Luisa Alcalde respondió a Maru Campus, luego de que la gobernadora a anunciara que prepara una denuncia en su contra por daño moral.

La dirigente de Morena aseguró que como líder del partido guinda, continuará pugnando porque la llamada Cuarta Transformación llegue a aquellos estados en donde aún gobierna la oposición.

Tal es el caso de Chihuahua con Maru Campus del PAN, en donde Luisa Alcalde señaló que “se han quedado atrás” y aseguró continúan presentándose “saqueos y corrupción”.

Ante esto, la dirigente morenista pidió una disculpa a Maru Campos, por los “inconvenientes” que por su tarea le pueda ocasionar.