La gobernadora de Chihuahua por el PAN, Maru Campos, aseguró que interpondrá una denuncia en contra de la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, por daño moral.
Esto luego de que sin presentar alguna prueba, Luisa Alcalde acusó de corrupción a la administración de Maru Campos, asegurando que “solapó” los señalamientos en contra del exgobernador César Duarte.
Maru Campos analiza posible demanda en contra de Luisa Alcalde
Luego de ser señalada de corrupción por Luisa Alcalde, la gobernadora Maru Campos adelantó que tomaría medidas legales en su contra, interponiendo una demanda por daño moral.
La gobernadora de Chihuahua manifestó que no se trata de ninguna amenaza contra Luisa Alcalde, sino de una simple recomendación a seguir.
Maru Campos señalaría que existió dolo en acusaciones de corrupción que lanzó la morenista en su contra, con la intención de generar una mala imagen o reputación para perjudicarla.
Así, de acuerdo con el Código Penal, quien cometa daño moral contra alguna persona estará obligado de inmediato a realizar la reparación del daño.
Por su parte, Maru Campos calificó de “tonterías” las acusaciones en contra, pues aseguró que se trata de una campaña por parte de Luisa Alcalde para desprestigiar a los gobernadores de oposición.
Puntualmente, Maru Campos podría ser aspirante a candidata presidencial para las elecciones 2030, por lo que aseguró que Luisa Alcalde solo pretende dañar su imagen de cara a los comicios de próximos años.