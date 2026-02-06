La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, insistió en su mensaje sobre la democracia en su discurso del Día de la Constitución.

Esto luego de que durante su participación en la ceremonia que conmemoró el Día de la Constitución, López Rabadán se pronunció en contra de su presencia.

López Rabadán advierte riesgos por nueva reforma electoral durante Día de la Constitución

Como presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán participó en la ceremonia conmemorativa por el Día de la Constitución, en donde aprovechó para advertir por los riesgos que podría traer consigo una nueva reforma electoral.

Desde su posición, López Rabadán instó a la ciudadanía a realizar una férrea defensa de la democracia, la cual dijo peligra en caso de aprobarse la reforma electoral.

En este sentido, recordó la desaparición de diversas instituciones en nuestro país, como el caso del INAI, IFT, COFECE, entre otros.