Ricardo Raphael se deslinda del Frente Amplio Democrático y rechaza su adhesión

El reconocido periodista Ricardo Raphael se deslindó del Frente Amplio Democrático que busca frenar la reforma electoral, y dijo que su nombre fue utilizado sin autorización.

A través de redes sociales, Ricardo Raphael aclaró que desconoce cuál es el objetivo del proyecto presentado por Frente Amplio Democrático, así como los organizadores del colectivo.

Qué es el Frente Amplio Democrático (Eduardo Díaz / sdpnoticias)

Ricardo Raphael aclara no tener vínculos con Frente Amplio Democrático; rechaza su adhesión

Ricardo Raphael denunció que su nombre aparece entre los firmantes del Frente Amplio Democrático, cuando él desconoce por completo los proyectos del colectivo y sus objetivos.

Mediante una breve publicación, el periodista Ricardo Raphael se deslindó de todo lo relacionado con el Frente Amplio Democrático y denunció la adhesión sin su consentimiento.

De acuerdo con la información, el Frente Amplio Democrático surge como un “movimiento ciudadano” en pro de la democracia y en contra de la reforma electoral, que aún no es enviada al Senado.

En su presentación, 480 personas habrían firmado la petición para detener la reforma electoral; entre estas, Ricardo Raphael, aunque el periodista ya se deslindó del movimiento.

Irónicamente, Ricardo Raphael mandó un saludo en redes sociales a “los amigos que merecieron la decencia de ser consultados” para utilizar su nombre en el Frente Amplio Democrático.