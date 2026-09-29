Lorenia Valles recibió las felicitaciones de Alfonso Durazo luego de su nombramiento como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Sonora.

A través de redes sociales, el gobernador Alfonso Durazo le deseó “mucho éxito en esta nueva encomienda” y reconoció la entrega y compromiso de los otros aspirantes en el proceso interno de Morena.

Alfonso Durazo felicita a Lorenia Valles por su nombramiento como coordinadora de Morena en Sonora

Este lunes 28 de septiembre, Morena designó a Lorenia Valles como su coordinadora en Sonora rumbo a las elecciones 2027. Tras el nombramiento, Alfonso Durazo la felicitó.

Lorenia Valles recibe felicitación de Alfonso Durazo tras su nombramiento en Sonora (Captura de pantalla)

La designación se llevó a cabo desde el World Trade Center de la Ciudad de México (CDMX) ante integrantes del movimiento y los aspirantes a la coordinación de Sonora:

Asimismo, Alfonso Durazo reconoció el trabajo de Ariadna Montiel, presidenta de Morena, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones, por la conducción del proceso interno.

“Reconozco también el excepcional trabajo de operación política realizado por Ariadna Montiel, presidenta de Morena, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones, cuya conducción fue fundamental durante este proceso”. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

El gobernador Alfonso Durazo subrayó tres elementos que, desde su perspectiva, serán importantes para Morena en Sonora: la unidad, las convicciones y el compromiso con la gente.

En la designación de Lorenia Valles estuvieron presentes la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, como Arturo Escobar, coordinador de los Asuntos Electorales del PVEM.

Fue Arturo Escobar quien dio a conocer que Lorenia Valles cuenta con el respaldo del PVEM, afirmando que ven en la coordinadora todo el talante para cubrir las expectativas de Sonora.