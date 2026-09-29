Lorenia Valles resaltó las acciones de Morena al asumir como coordinadora de Sonora; afirma que están en el lado correcto de la historia y continuará con sus principios.

“Asumo esta coordinación con el corazón puesto en Sonora. Con la responsabilidad de seguir recorriendo el estado bajo el sol. Con la unidad de nuestro movimiento. Con la convicción y la certeza de que estamos en el lado correcto de la historia”. Lorenia Valles, coordinadora de Morena en Sonora

Durante su discurso tras asumir como coordinadora de Sonora, la senadora con licencia también destacó a Claudia Sheinbaum, de quien reconoció su liderazgo e inspiración.

Además de reconocer a sus compañeros, ya que Lorenia Valles remarcó que defendieron sus convicciones con su trabajo, por lo que pidió su acompañamiento.

Lorenia Valles afirma que Morena está en el lado correcto de la historia al asumir coordinación

Desde el World Trade Center, Lorenia Valles asumió como coordinadora de Morena con un primer discurso, en el que afirmó su convicción de continuar con la Transformación en Sonora.

Esto se habría observado en todos los hogares de Sonora que la recibieron y al resto de los aspirantes, por lo que el cariño demuestra que están en el lado correcto de la historia.

Añadió que en cada recorrido por Sonora, mientras escuchaba sus anhelos y esperanzas, sintió el cariño de los sonorenses, el cual no olvidará y corresponde.

Por lo que resaltó lo dicho por Claudia Sheinbaum referente a que el amor se convierte en política pública y esa debe ser la motivación de seguir trabajando al servicio de los demás.

Lorenia Valles resaltó a su vez que como sonorense asume la coordinación con el corazón en el estado además del compromiso de seguir recorriendo el estado.

Lorenia Valles pide acompañamiento en las tareas como coordinadora de Morena

Lorenia Valles destacó el trabajo del resto de los aspirantes, con quienes recorrió el estado y defendieron sus convicciones, por lo que pidió un aplauso para ellos:

Lorenia Valles asume como coordinadora de Morena en Sonora

Lorenia Valles destacó en este tenor que quiere asumir su responsabilidad como coordinadora acompañada del resto de los aspirantes, ya que comparten historia y principios.

Lorenia Valles sabe la enorme responsabilidad que ahora tiene como coordinadora de Morena, pues el pueblo de Sonora depositó su confianza en ella.