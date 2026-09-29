Célida López llora tras el nombramiento de Lorenia Valles como coordinadora de Sonora

Célida López fue captada llorando tras darse a conocer el nombramiento de Lorenia Valles como coordinadora de Sonora.
La aspirante y exjefa de la Oficina del Ejecutivo de Sonora tampoco aplaudió ni respondió a la petición de aplauso de parte de Lorenia Valles para sus compañeros.
Al respecto, entre los aspirantes también se viralizó la reacción de Javier Lamarque, mientras que el único que ha felicitado abiertamente a Lorenia Valles es Froylán Gámez.
Célida López llora tras nombramiento de Lorenia Valles como coordinadora de Sonora
Durante la conferencia de prensa de Morena, tras confirmar que Lorenia Valles es la coordinadora de Sonora, se vio a Célida López llorando, ya que se habría limpiado las lágrimas.
Celida López no pudo ocultar las lágrimas pic.twitter.com/ko2vqq4PzV— Fuentes de inteligencia (@fuentesdeinteli) September 29, 2026
Los presentes en el World Trade Center de Ciudad de México también declararon que después del evento, Célida López rompió a llorar mientras era abrazada por sus conocidos.
El video de Célida López llorando también provocó otro señalamiento, ya que no habría aplaudido durante el anuncio de Lorenia Valles como coordinadora de Morena.
Internautas apuntaron a su vez que Lorenia Valles se veía sola y Célida López se mostraba molesta y cabizbaja; la también exsecretaria de Agricultura no ha respondido.
La noche previa a la conferencia de Morena, Célida López se había dicho confiada de que los resultados de las encuestas la favorecieran como coordinadora de Sonora.
Lorenia Valles: aspirantes de Sonora resaltaron unidad previo a nombramiento de Morena
Tras darse a conocer los resultados, Célida López no ha dado a conocer su postura; más tarde, reposteó una fotografía con todos los aspirantes para resaltar la unidad por Sonora.
Aunque la foto compartida por Célida López fue tomada horas antes del nombramiento de Lorenia Valles, como compartió Froylán Gámez en sus redes sociales.
Al respecto, tanto Froylán Gámez como María Dolores del Río felicitaron en sus redes sociales a Lorenia Valles por su nombramiento; Célida López no añadió un mensaje similar.
Javier Lamarque tampoco se ha pronunciado sobre el nombramiento de Lorenia Valles, siendo el segundo aspirante señalado de no aplaudir mientras el mismo tenía lugar.