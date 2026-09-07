Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, confirmó que tras un análisis de la Secretaría de Haciendo y Crédito Público (SHCP) se encontró que el Fobaproa no se va a terminar de pagar.

La mandataria argumentó que las condiciones no cederán para que el Fobaproa, hoy el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), termine ni en el año 2050 como se esperaba.

Claudia Sheinbaum argumenta que el Fobaproa no terminará; la SCHP ya analizó todo

La creación del Fobaproa que llevó a salvar al sistema bancario de la crisis de los años 90, pero generando millones en deuda pública, no terminará aunque antes se creía que estaba para terminarse en 2050.

La presidenta de México declaró en la mañanera del pueblo de hoy 7 de septiembre de 2026, que la SCHP ya realizó un análisis del hoy IPAB, pero desafortunadamente es una deuda que no terminará.

Aunque precisó que la SCHP presentará este análisis en la conferencia del pueblo, adelantó que el problema es que actualmente no se paga a capital, sino “una parte de los intereses”, lo que se traduce en una “deuda impagable para los mexicanos”.

Asimismo, Claudia Sheinbaum precisó que aunque se estimaba que el Fobaproa podría terminar de pagar en 2050, la realidad es que no hay certeza de ello, porque además otra parte de esto “se financia con deuda”.

“En un estudio reciente que hace SHCP, muestra que en realidad nunca va a acabar de pagarse porque nunca se paga el capital, solamente se paga una parte de los intereses (...)En las condiciones actuales difícilmente se va a pagar en el 2050”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum dijo que la SHCP explicará cómo se diseñó, cómo se ha modificado y cómo desde la perspectiva de este gobierno “difícilmente” se llegue a pagar totalmente en el 2050 como ella mismo lo dijo en mayo de 2026.