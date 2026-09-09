Las cuotas relacionadas con la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) dejarán de ser deducibles para los bancos a partir de 2027, adelantó Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El funcionario explicó que, por primera vez, las cuotas que pagan los bancos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ya no podrán deducirse fiscalmente a partir del próximo ejercicio de 2027.

“Básicamente, lo que se paga con cuotas del IPAB, vale la pena recordarlo, por primera vez no van a ser deducibles para los bancos a partir del siguiente año” Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público

Édgar Amador señaló que anteriormente las cuotas del IPAB eran deducibles para las instituciones bancarias.

“Antes, además de todo, las cuotas del IPAB las hicieron deducibles para los bancos. A partir del siguiente ejercicio ya no van a ser deducibles” Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público

Así lo explicó el secretario de Hacienda durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este miércoles 9 de septiembre de 2026.

El tema surgió luego de que en el Paquete Económico 2027 se incluyera el pago de la deuda del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo relacionado con la deuda heredada del Fobaproa tras la crisis económica de 1994.

¿Por qué no se ha podido pagar la deuda del Fobaproa?

De acuerdo con el secretario de Hacienda, desde finales de la década de los años 90 y hasta 2026 se han pagado casi 1.6 billones de pesos relacionados con la deuda del Fobaproa.

Sin embargo, explicó que la deuda continúa vigente debido a la forma en que se cubren los intereses y se refinancian los bonos.

La deuda del IPAB tiene componentes relacionados con:

Los intereses reales de la deuda.

El componente equivalente a la inflación.

El refinanciamiento de los bonos.

Amador Zamora explicó que una parte de los recursos se destina al pago de intereses, mientras que el principal de los bonos se refinancia mediante la emisión de nuevos instrumentos.

“Con eso se paga una parte de los intereses de la parte real, la parte nominal y el principal de los bonos no se paga, se refinancia con nuevos bonos. Eso ha hecho que no se pueda pagar”. Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público

El secretario de Hacienda aseguró que, pese a los recursos destinados durante las últimas décadas, la deuda principal no ha disminuido.

“Hasta la fecha hemos pagado casi 1.6 billones de pesos a lo largo de estos años y no se ha pagado ni un solo peso en principal; al contrario, ha crecido”. Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público

Según cálculos de la SHCP, a México todavía le faltarían al menos 62 años para terminar de pagar la deuda, por lo que podría liquidarse hasta 2057.

¿Cuánto se pagará del Fobaproa en 2027?

Para 2027, el pago relacionado con la deuda del Fobaproa y el IPAB continuará representando una carga importante para las finanzas públicas.

María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, explicó durante la conferencia mañanera que los bancos contribuyen con el 75% de las cuotas.

El resto de los recursos debe actualizarse en función de factores como la inflación y se contempla dentro del presupuesto público.

La funcionaria señaló que el rubro relacionado con ahorradores y deudores representa cerca de 48 mil millones de pesos dentro del presupuesto público para 2027.

“Solamente los bancos contribuyen con el 75% de las cuotas, entonces el resto, en función de cómo se mueve la inflación, con cierta periodicidad se tiene que actualizar y es un rubro que se pone en el presupuesto”. Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público

Con el Paquete Económico 2027, el Gobierno de México mantiene los recursos destinados al pago de la deuda relacionada con el Fobaproa, mientras la Secretaría de Hacienda anunció que las cuotas dejarán de ser deducibles para los bancos a partir del próximo ejercicio fiscal.