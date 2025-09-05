La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un alto a las deducciones de los bancos por la deuda del extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en México; te explicamos qué es y cómo se paga.

En conferencia mañanera del 5 de septiembre de 2025, Claudia Sheinbaum informó que los bancos ya no podrán deducir impuestos del monto que pagan por la deuda del Fobaproa y adelantó que dicha propuesta la incluirá en el Paquete Económico 2026.

Destacó que son alrededor de 10 mil millones de pesos que se recuperarán con esta modificación a la ley.

¿Qué es el Fobaproa en México?

El Fobaproa fue como un mecanismo creado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari que fungía como “seguro” para rescatar a los bancos en caso de tener problemas.

La relevancia del Fobaproa aumentó cuando en 1995, con la crisis económica conocida como “error de diciembre”, diversos bancos en México estaban a punto de quebrar debido a que la gente ya no podía pagar sus créditos.

De tal manera que el gobierno asumió como deuda pública lo que originalmente era deuda privada por unos 552 mil millones de pesos, es decir absorbió el problema.

Así los bancos ya no perdieron más dinero y esas deudas se volvieron deuda de todos los mexicanos.

Ernesto Zedillo (Archivo Cuartocuro)

¿Cómo se paga el Fobaproa actualmente?

La deuda generada por el rescate bancario a través del Fobaproa se paga actualmente por medio del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Todos los años, el gobierno federal incluye en el Presupuesto de la Federación una cantidad de recursos, dinero obtenido de los impuestos que pagan todos los mexicanos, para seguir abonando a esa deuda.

El IPAB emite bonos que se venden en los mercados financieros y con el dinero que obtiene, paga a los acreedores, y posteriormente, el gobierno de México se compromete a cubrir a futuro esos bonos.

Por su parte, cada banco realiza aportaciones obligatorias al IPAB, pero la cantidad dan son mucho menores que lo que paga la ciudadanía, e incluso, hasta 2025 pueden deducir impuestos y se reduce aún más el monto a pagar.

La deuda que dejó el Fobaproa es tan grande luego de 30 años el país continúa pagándola, y según estimaciones, faltan muchos años más para liquidarla en su totalidad.