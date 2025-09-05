Claudia Sheinbaum, presidenta de México, puso un alto a privilegios al informar que para el 2026 los bancos ya no podrán deducir lo que les correspondía pagar como parte del (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) Fobaproa.

Claudia Sheinbaum explicó, en su conferencia mañanera del 5 de septiembre, que en la deuda del Fobaproa, que ahora se llama IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario), hay una pequeña aportación de los bancos, aunque la mayoría de la deuda la paga el pueblo.

Esa pequeña parte de aportación de las entidades financieras estaba sujeta a deducciones de impuestos, pero ello ya no será posible según los cambios para el Paquete Económico 2026 que se van a detallar el próximo martes 9 de septiembre por el secretario de Hacienda, Edgar Amador.

“Hay una parte, pequeña, que aportan los bancos. Pues no lo van a creer, se deduce de impuestos… pues ya no la van a deducir a partir del próximo año” Claudia Sheinbaum

Información en desarrollo...