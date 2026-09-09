Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México revela que 48 mil millones de pesos del presupuesto del Paquete Económico de 2027 serán para el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

“48 mil millones de pesos (...) del 2027″ Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo del 9 de septiembre de 2026, la presidenta de México fue cuestionada sobre el pago de Fobaproa, el cual convirtió deudas privadas de bancos en deuda pública y se mantiene vigente desde la crisis económica de 1994.

¿Cuánto se ha pagado por el Fobaproa hasta 2026?

De acuerdo con un reporte de La Jornada, citando datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizados con base en la inflación, los intereses y gastos administrativos que se han pagado por el Fobaproa hasta el mes de julio de 2026 alcanzan los 2 billones 181 mil 485.6 millones de pesos.

Pero esta deuda se divide en dos partes, debido que hasta este mes de julio 2026, todavía representaban:

Un billón 165 mil 351 millones de pesos en pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB)

35 mil 852.2 millones de pesos del programa de apoyo a deudores

¿Cuánto falta por pagar del Fobaproa?

A la deuda del Fobaproa que la misma presidenta de México, ha reconocido como “impagable”, aún le falta más de un billón de pesos por liquidar, según el mismo reporte.

Estimaciones de la Secretaría de Hacienda señalan que las obligaciones financieras del Gobierno de México podrían extenderse más allá de 2057 si no se modifica el modelo de amortización del capital.

Es decir que aún faltan al menos todavía 62 años para que México concluya su deuda con el Fobaproa que data desde 1995 al menos cuando fue activado para el rescate bancario.

Por su parte, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda reconoció que los pasivos del IPAB del Fobaproa están absorbiendo hasta “50 mil millones de pesos cada dos años”.