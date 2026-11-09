Édgar Daniel Fernández, trabajador del INE, confirma que hoy 9 de noviembre de 2026, se realizará el paro con cierre de módulos de atención, en exigencia de aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.

El trabajador del INE apuntó que si no los reciben en el Consejo General, realizarán un bloqueo en Viaducto Tlalpan en la CDMX.

Trabajadores de módulos del INE anuncian paro a nivel nacional; los amenazan para no manifestarse

A pesar de que la consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, dijo que entablaría conversación con los trabajadores de los módulos para que no llegaran a un paro nacional, Édgar Daniel Fernández rechazó que esto hubiera sucedido.

En una entrevista del trabajador de módulo en el INE con Azucena Uresti, dijo que a pesar de que al aire García prometió escuchar sus inconformidades, cuando llegaron a la junta pactada, esta se había retirado y ya no los atendió.

Aunque el trabajador dijo que sí se les escuchó, acusó “no se nos cumplió básicamente nada de lo que estábamos pidiendo”.

“La consejera presidenta [Blanca Cruz García] quedó formalmente de recibirnos, pero cuando nosotros llegamos nos dieron la noticia de que 20 minutos antes se había retirado por temas de su agenda”. Édgar Daniel Fernández, trabajador del INE.

Ante ello, Édgar Daniel Fernández confirmó que hoy realizarán paro nacional en distintos estados de la república mexicana, puesto a que el INE solo dará el 6% de aumento salarial, que sería un equivalente a 300 pesos a la quincena, situación que califican de ser “prácticamente nada”.

Asimismo, apuntó que a pesar de que se hizo público que los vocales de los módulos del INE están amenazando a los trabajadores para no hacer el paro nacional, las represalias siguen con reportes en:

Querétaro

Yucatán

Durango

Chihuahua

Puebla

Jalisco

Zacatecas

Fernández subrayó que algunos módulos del INE cerrarán completamente siendo al menos un 60% de ellos. Mientras que otros tendrán atención mínima.

Trabajadores del INE bloquearán Viaducto Tlalpan si el Consejo General no los atiende

Sumado al paro nacional en los módulos del INE, Édgar Daniel Fernández mencionó que a las 10:30 am se presentarán en el Consejo General en Viaducto Tlalpan en la CDMX, pero si no son atendidos bloquearán la vialidad.