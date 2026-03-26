La Senadora del Partido del Trabajo, Lizeth Sánchez García, se encuentra en la mira tras presentar una reserva para eliminar los cambios al artículo 35 sobre la revocación de mandato, incluidos en el llamado Plan B.

Argumenta que se corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático.

“Nuestra reserva propone eliminar en su totalidad el artículo 35 dentro de este dictamen, para que la revocación de mandato se mantenga en los términos vigentes de la Constitución y conserve su naturaleza democrática” Lizeth Sánchez García

Con 87 votos a favor y 41 en contra, el Senado dio luz verde al Plan B, sin revocación de mandato, éste se realizaría hasta 2028 y no en 2027 como planteaba la iniciativa original de Claudia Sheinbaum.

El dictamen se envió a la Cámara de Diputados para su análisis, debate y votación.

Pero, ¿quién es Lizeth Sánchez García? En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre la integrante del PT.

¿Quién es Lizeth Sánchez García?

Lizeth Sánchez García forma parte del mundo de la política. La mexicana es miembro del Partido del Trabajo.

Ingresó a la política a través del Instituto Federal Electoral. Actualmente se desempeña como Diputada Federal.

Lizeth Sánchez García. Senadora del PT (@lizsanchezsm / Instagram)

¿Qué edad tiene Lizeth Sánchez García?

Lizeth Sánchez García nació en Puebla, el 3 de noviembre de 1978, por lo que actualmente tiene 47 años de edad.

¿Quién es el esposo de Lizeth Sánchez García?

Se desconoce el estado civil de Lizeth Sánchez García.

¿Qué signo zodiacal es Lizeth Sánchez García?

A Lizeth Sánchez García la rige el signo zodiacal de Escorpión.

Lizeth Sánchez García. Senadora del PT (@lizsanchezsm / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Lizeth Sánchez García?

Lizeth Sánchez García tiene tres hijos.

¿Qué estudió Lizeth Sánchez García?

De acuerdo con su perfil público, Lizeth Sánchez García es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene una licenciatura en Ciencias Políticas.

¿En qué ha trabajado Lizeth Sánchez García?

Lizeth Sánchez García se ha desempeñado en distintos:

Laboró en el Instituto Federal Electoral.

Trabajó en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla.

Fungió como diputada en la LIX Legislatura del Congreso de Puebla en el periodo de 2014 a 2018.

Dentro de la Cámara de Diputados:

Fue secretaria de la Mesa Directiva.

secretaria de la comisión del Deporte.

Integrante de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Integrante de la comisión de Derechos Humanos, de Juventud y Diversidad Sexual.

Titular de la secretaría de Bienestar de Puebla.