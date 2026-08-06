Tras el análisis del comité científico para obtener soberanía energética en referencia al gas natural, se presentaron a Claudia Sheinbaum cuatro estrategias.

La doctora en geofísica, Alma América Porres Luna, informó que el consumo nacional de gas natural es de 9.1 miles de millones de pies cúbicos a diario y de no atenderse, la proyección para 2030 no es favorable.

Estrategias para la soberanía energética en México propuestas a Claudia Sheinbaum

En la conferencia del pueblo de hoy 6 de agosto de 2026, se presentó a Claudia Sheinbaum el camino sugerido para la soberanía energética en México.

Con el comité científico que estudiaría la posibilidad del fracking en México, la doctora Alma América Porres Luna apuntó que estas estrategias funcionarían para la soberanía energética:

Aumentar la generación eléctrica con energías renovables Hacer uso cada vez más eficiente de la energía Incrementar la producción de combustibles nacionales en yacimientos convencionales y reducir la quema de gas en campos petroleros Cuidar el medio ambiente

Estas estrategias buscan “fortalecer la soberanía energética”, además de ayudar al incremento del gas en México para disminuir la necesidad de importarlo de Estados Unidos mediante el fracking que incluso Pemex ya estudia para el aprovechamiento de barriles de petróleo.

El reporte de la doctora Luna apunta que la mayoría del gas para México proviene de Estados Unidos, y solo el 25% es producto nacional, lo que podría revertirse de seguir las estrategias sugeridas por el comité científico.

Asimismo, argumentó que parte de estas estrategias es tener un programa de eficiencia energética con actualización en electrodomésticos, maquinaria industrial e incluso edificios gubernamentales.

“La industria, grandes consumidores de energía y en edificios de administración pública, municipal, estatal y federal, así como actualizar normas de eficiencia energética para electrodomésticos y maquinaria industrial”. Alma América Porres Luna, doctora en geofísica.

De realizarse el programa de eficiencia energética, habría una reducción de 500 miles de millones de pies cúbicos de gas natural.

Proyección del consumo de gas natural en México al 2030

Con el fracking en México y las estrategias sugeridas por el comité científico podría haber una reducción de gas natural, pero de no ser así el incremento para el 2030 no será favorable.

La doctora en geofísica explicó a Claudia Sheinbaum que si a la actualidad el consumo de gas natural diario es de 9.1 miles de millones de pies cúbicos, para el 2030 se proyecta que podría aumentar hasta a 10.8 miles de millones de pies cúbicos.