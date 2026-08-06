El comité científico de la presidenta Claudia Sheinbaum recomendó que, en caso de aplicarse el fracking en México, se utilice exclusivamente agua salada del subsuelo para evitar la contaminación de fuentes de agua dulce.

“De ninguna manera se tendría que utilizar agua dulce (...) lo que estamos recomendado es que se emplee exclusivamente agua salada. ¿Dónde se encuentra esta agua salada?, en el subsuelo a profundidades grandes" José Antonio Hernández Espriú, doctor y director de la facultad de ingeniería de la UNAM

José Antonio Hernández Espriú, doctor y director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, explicó que el agua salada puede encontrarse en profundidades específicas y sería más seguro para el medio ambiente.

La propuesta busca equilibrar la extracción de gas natural con medidas de protección hídrica y sustentabilidad.

¿Cuáles son los requisitos generales para el posible uso del fracking en México?

Entre los requisitos generales para el posible uso del fracking en México que propone el comité de científicos destacan:

No utilizar agua superficial o subterránea (comprometida para diferentes usos)

Emplear exclusivamente agua salada de formaciones profundas y/o agua residual

Reutilizar y reciclar al menos el 75% del agua empleada en el proceso

Monitorear de manera permanente calidad en agua superficial y subterránea

No utilizar químicos altamente tóxicos ni dañinos

Privilegiar el uso de circuitos cerrados para el almacenamiento y tratamiento del agua de retorno

Reportar y publicar el listado de aditivos utilizados y su manejo

¿Cómo cuidarán el agua para un posible uso del fracking en México?

Al plantear el uso de agua salada para la práctica del fracking en México el grupo de expertos y científicos proponen: