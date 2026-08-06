El potencial de gas natural para fracking planteado por Claudia Sheinbaum en México se concentra en cuatro cuencas, reveló el Comité Científico presidido por la Secretaría de Ciencia.

De acuerdo con Alma América Porres Luna, doctora en geofísica, el gas natural con potencial para fracking se encuentran en:

Burgos Tampico-Misantla Veracruz Cuencas del sureste

Sin embargo, el Comité Científico señaló que no todos los yacimientos pueden desarrollar actividad de aprovechamiento y, mientras los convencionales ya están operando, se debe revisar la viabilidad de los no convencionales para el desarrollo de fracking.

Cabe señalar que el gas natural es el principal combustible de generación de electricidad alternativo al carbón, combustóleo y coque; en México se genera el 70% de la electricidad con este combustible.

Las cuencas con yacimientos convencionales y no convencionales con potencial de gas natural

La doctora Alma América Porres Luna explicó que Pemex debe desarrollar un plan para incrementar la oferta de gas natural con producción convencional, así como evitar la quema de éste en campos petroleros.

“Si nos enfocamos en estod puntos podríamos incrementar, según los cálculos, hasta 2 mil 400 millones de pies cúbicos diarios”. Alma América Porres Luna, doctora en geofísica

Asimismo, señaló que sólo en las cuencas convencionales se podrá producir un total de 4 mil 700 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) en 2030.

Además, para el mismo periodo, Pemex podrá producir más de 2 mil 400 MMpcd de gas natural si elimina la quema de peste en campos petroleros, esto en:

Burgos Tampico-Misantla Veracruz Cuencas del sureste

Cuencas con yacimientos convencionales (Captura de pantalla)

Por su parte, Paulina Gómora, jefa de la división de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la UNAM, para disminuir las importaciones y fortalecer la soberanía energética, es necesario tomar en cuenta el potencial de los yacimientos no convencionales del país.

En este sentido se identificó que el potencial de gas natural en yacimientos no convencionales se ubica en 3 la misma zona de las 4 cuencas donde también se tienen yacimientos convencionales.

Estas cuencas de yacimientos no convencionales cuentan con un potencial de 141.5 MMpcd; sin embargo, aún se debe confirmar el volumen que puede aprovecharse para fracking.

Se trata de las cuencas de:

Burgos: 53.8 MMpcd

Sabinas-Burros-Picachos: 67 MMpcd

Tampico-Misantla: 20.7 MMpcd

“Este potencial denominado recurso prospectivo debe evaluarse, para conocerse el volumen real del gas que puede ser aprovechado” Paulina Gómora, jefa de la división de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la UNAM

Cuencas con yacimientos no convencionales (Captura de pantalla)

Las cuencas que podrán tener actividad de aprovechamiento de gas natural

Por otra parte, Paulina Gómora señaló que el Comité Científico determinó que no todas las cuencas no convencionales podrán tener actividades de aprovechamiento de gas natural.

De acuerdo con criterios de protección social, biodiversidad y densidad demográfica, se consideró que se deberá prohibir el aprovechamiento de los yacimientos en la cuenca Tampico-Misantla.

Sin embargo, se podrá continuar con la evaluación de viabilidad del desarrollo de las cuencas con potencial de gas natural de:

Burgos

Sabinas-Burros-Picachos

Esto siempre que se pueda garantizar que la población sea consultada de manera “previa, libre e informada” sobre las actividades, así como: